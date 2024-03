Super Mario Bros. – Il film avrà un sequel

Nel giorno del Mario Day, il creatore del brand, Shigeru Miyamoto, ha comunicato in un video l’annuncio del sequel di Super Mario Bros. – Il film. Il lungometraggio uscirà nel 2026.

Ecco il filmato.

Happy #MAR10Day! To mark the occasion, please take a look at this video for the latest news about Mario. pic.twitter.com/MC33jhj3Ju

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2024