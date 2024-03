Apple rilascia iOS 17.4 anche in Italia: inizia la rivoluzione per gli utenti dell’UE tra App store alternativi e altre novità

Apple ha rilasciato iOS 17.4 e iPadOS 17.4: pop-up per la scelta del browser, app store alternativi: ecosistema Apple più aperto. Un modo per evitare multe dall'UE?

Nella serata di ieri, 5 marzo, Apple introduce cambiamenti radicali al funzionamento dell’App Store e delle app nell’Unione Europea con la possibilità di scaricare l’aggiornamento iOS 17.4, consentendo la possibilità di usufruire di mercati di app alternativi su iPhone, sistemi di pagamento alternativi su iOS e iPadOS, supporto di motori di browser di terze parti e accesso NFC per banche e fornitori di pagamenti di terze parti. Queste funzionalità sono limitate all’UE e le modifiche non sono applicabili in altri Paesi.

App nell’UE

I residenti dell’Unione europea ora avranno a disposizione nuove opzioni per:

Installare app da piattaforme alternative

Installare browser web con motori di rendering alternativi

Gestire il browser web di default alla prima apertura di Safari

Utilizzare opzioni di pagamento alternative per le app su App Store che mostrano l’icona degli acquisti esterni

Nuove emoji e altre novità per podcasts e batteria

Oltre a questi aggiornamenti relativi all’App Store, iOS 17.4 aggiunge nuovi caratteri emoji (le nuove emoji fungo, fenice, lime, catena spezzata e testa + 18 emoji di persone e corpi a cui è stata aggiunta l’opzione di guardare in entrambe le direzioni), trascrizioni per i podcast nell’app Podcasts, Stopwatch Live Activities, miglioramenti alla segnalazione dello stato di salute della batteria sui modelli iPhone 15 e altro ancora.

Altri miglioramenti e correzione dei bug

In questa ultima release, Apple introduce una serie di innovazioni e miglioramenti che rendono l’esperienza degli utenti ancora più ricca e funzionale:

Riconoscimento Musicale Avanzato: Ora è possibile identificare le tracce musicali e aggiungerle direttamente alle proprie Playlist e Libreria su Apple Music, inclusa la sezione dedicata alla musica classica.

Ora è possibile e aggiungerle direttamente alle proprie Playlist e Libreria su Apple Music, inclusa la sezione dedicata alla musica classica. Nuova Opzione Siri per Annunciare Messaggi: Siri offre ora la possibilità di annunciare i messaggi ricevuti in qualsiasi lingua supportata, migliorando l’accessibilità e l’esperienza utente.

Siri offre ora la possibilità di annunciare i messaggi ricevuti in supportata, migliorando l’accessibilità e l’esperienza utente. Protezione Dispositivi Rubati Potenziata: Una maggiore sicurezza è garantita in tutte le località grazie all’opzione di protezione per dispositivi rubati.

Una maggiore sicurezza è garantita in tutte le località grazie all’opzione di protezione per dispositivi rubati. Monitoraggio Salute della Batteria: Una nuova sezione nelle Impostazioni fornisce dettagli sui cicli della batteria, la data di produzione e il primo utilizzo, specificamente per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Una nuova sezione nelle Impostazioni fornisce dettagli sui cicli della batteria, la data di produzione e il primo utilizzo, specificamente per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Identificazione Chiamate Potenziata: Ora le chiamate visualizzeranno non solo il nome dell’azienda, ma anche il logo e il reparto verificati da Apple, quando disponibili.

Ora le chiamate visualizzeranno non solo il nome dell’azienda, ma anche il verificati da Apple, quando disponibili. Aggiornamenti Aziendali in Messaggi: Per le aziende, è ora possibile ricevere informazioni affidabili sugli ordini, notifiche dei voli, avvisi di frode e altre transazioni rilevanti.

Per le aziende, è ora possibile ricevere informazioni affidabili sugli ordini, notifiche dei voli, e altre transazioni rilevanti. Numeri di Carta Virtuale Apple Cash: Introduce la possibilità di pagare con Apple Cash presso esercenti che ancora non supportano Apple Pay , digitando il numero da Wallet o utilizzando Safari AutoFill.

Introduce la possibilità di , digitando il numero da Wallet o utilizzando Safari AutoFill. Correzioni di Bug e Miglioramenti: Risolve diversi problemi, tra cui immagini dei contatti vuote in e una correzione per gli utenti Dual SIM che riscontravano cambiamenti nel numero di telefono primario e secondario.

Con queste nuove funzionalità, Apple continua a definire gli standard di innovazione nel mondo tecnologico, offrendo soluzioni sempre più integrate e personalizzate per soddisfare le esigenze degli utenti. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni o su tutti i dispositivi Apple.