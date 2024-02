Harry Potter: annunciato il periodo d’uscita, cosa sappiamo sulla serie TV

Warner Bros. Discovery ha rivelato quando sarà disponibile su MAX la serie TV sulla saga di Harry Potter. Il periodo d’uscita sarà il 2026. A parlarne è stato l’amministratore delegato della Warner David Zaslav.

La serie dovrebbe avere una durata complessiva di sette stagioni, ognuna racconterà uno dei libri della saga. Lo stesso David Zaslav ha dichiarato:

Abbiamo sempre nutrito tanto entusiasmo per il franchise di Harry Potter. Abbiamo speso un po’ di tempo con J.K. Rowling e con il suo team, ed entrambe le parti sono ansiose di riprendere in mano il franchise. Non vediamo l’ora di portare un decennio di nuove storie ai fan di tutto il mondo su Max.

Attualmente sono in corso le trattative per decidere lo showrunner della serie su Harry Potter. Channing Dungey di Warner Bros. Television ha dichiarato:

Stiamo avendo conversazioni con diversi autori per capire chi sarà la persona che guiderà il franchise. Il primo è capire chi sarà questo showrunner e una volta che lo avremo trovato, potremo iniziare a parlare del casting. La parte difficile riguarda i primi due libri, in cui i ragazzi sono più giovani, ed hanno intorno agli 11 o 12 anni.

J.K. Rowling ci sarà, Daniel Radcliffe no

Secondo le parole di David Zaslav sembra certo il coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto. La questione che ha riguardato le polemiche innescate dalla scrittrice sulle transgender le ha portato contro una parte di pubblico, ma ciò non scalfirà la sua partecipazione alla serie TV.

Mentre è sicuro che non ci sarà Daniel Radcliffe. Il precedente interprete di Harry Potter non vuole essere coinvolto nemmeno per un cameo. Secondo l’attore:

Da spettatore sono entusiasta per questo progetto. Potrò godermelo da una prospettiva diversa. È bello che un’intera nuova generazione possa conoscere le storie di Harry Potter attraverso lo schermo. La vedranno come una serie TV, quindi probabilmente avranno la possibilità di approfondire tutte le cose. Chi si è lamentato per tante situazioni e scene tagliate potrà, finalmente essere soddisfatto.

E ha aggiunto:

Credo che stiano cercando di ricominciare da capo un percorso, e chi sta iniziando ora questo progetto vorrà lasciare il suo segno, senza dover convincere il vecchio Harry a fare un cameo. Perciò non sto cercando in alcun modo di comparire nel reboot.

Daniel Radcliffe si è dichiarato entusiasta all’idea di cedere la torcia ad un altro giovanissimo interprete. L’attenzione per i dettagli in questa serie TV su Harry Potter sarà tanta. Secondo quanto dichiarato dalla produzione, il progetto sarà “pieno di tutti i fantastici dettagli, gli amati personaggi e le location imponenti amate per oltre 25 anni. Ogni stagione sarà fedele ai libri originali”.

La produzione della serie TV su Harry Potter è stata affidata a Brontë Film and TV, con Neil Blair e Ruth Kenley-Letts che si uniscono a J.K. Rowling come produttori esecutivi.

La stessa autrice ha detto dopo l’annuncio della serie: