Magic: arriva Fallout, scopriamo insieme la nuova espansione

Di IP note nel mondo dei videogiochi ce ne sono molte, ma alcune sono entrate col tempo nel cuore dei fan portando lore e interessanti ambientazioni da scoprire: tra queste spicca Fallout, gioco che da tempo fa appassionare giocatori al post-apocalittico pensato da Bethesda, e che ora arriva su Magic: The Gathering con Mondi Altrove.

Tra le novità spiccano l’arrivo di nuovi Comandanti per il formato Commander: li possiamo trovare nei mazzi pre-costruiti che propongono tematiche interessanti da scoprire e legate alla lore di Fallout. Oltre ai mazzi commander, troveremo per l’espansione anche i pacchetti Collector Booster, replicando la formazione di vendita già vista con l’espansione Mondi Altrove di Doctor Who.

Le Nuove Meccaniche

L’introduzione delle meccaniche Energia nell’espansione di Magic su Fallout aggiunge uno strato di complessità al gioco davvero intrigante. Essa funge da risorsa, simile al tradizionale mana, ma con una differenza significativa: se di solito questa risorsa si esaurisce, questa invece non finisce mai e rimane costantemente disponibile anche durante il turno dell’avversario. Questo introduce una nuova prospettiva tattica, permettendo ai giocatori di accumulare e gestire strategicamente le risorse energetiche per attivare potenti abilità e magie.

Un’altra affascinante aggiunta è rappresentata dalle meccaniche dei Segnalini Radiazione. Quando un giocatore si trova sotto l’influenza dei Segnalini Radiazione, deve affrontare un rischio crescente durante ogni fase d’attacco. All’inizio di ogni turno, il giocatore sotto Radiazione è tenuto a macinare carte dalla cima del proprio mazzo pari al numero di segnalini posseduti. Ogni carta non-terra macinata in questo modo rimuove automaticamente un segnalino Radiazione.

Alcune delle Carte

Vediamo ora insieme una galleria di alcune delle carte mostrate in anteprima. I fan della serie potranno gioire in quanto molti personaggi noti di Fallout arriveranno in versione “Carta”: possiamo vedere infatti Three Dog, Hancock e persino Nick Valentine, tutte in versione standard e full art.

Come possiamo vedere, alcune delle carte avranno delle grafiche dedicate al gioco, e altre addirittura avranno delle full art molto interessanti da rendersi necessarie per dare un colpo di colore al proprio mazzo Commander.

Ritornano poi delle carte molto amate dai fan di Magic, ovviamente con grafiche e artwork creati per l’occasione e dedicati alla saga di Fallout.

Magic: The Gathering è pronto a sbarcare nel mondo post-apocalittico di Fallout, e sembra volerlo fare senza mezzi termini, omaggiando i fan sia della IP che del gioco stesso. Come abbiamo avuto modo di vedere in Mondi Altrove, ora è il momento di camminare sui terreni radioattivi di questo mondo, sia che siate giocatori di Magic pronti ad avere nuove carte (o vecchie con stampe diverse), sia che il vostro solo obiettivo sia avere la carta di Dogmeat sulla vostra scrivania.

Magic: The Gathering Mondi Altrove – Fallout uscirà l’8 marzo 2024.