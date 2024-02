LiveDrop: l’app innovativa per trasferire file senza cavi o connessione Wi-Fi

Se togliamo il Wi-Fi, il Bluetooth e un altro tipo di protocollo di rete per trasferire una foto da uno smartphone a un altro, come fare? È qui che entra in gioco LiveDrop. Si tratta di un’app gratuita che utilizza quello che può essere meglio descritto come un codice QR per trasferire file da uno smartphone all’altro. Ciò senza che i due dispositivi si connettano effettivamente tra loro o a una rete wireless.

La fintech, con sede nei Paesi Bassi, ha presentato per la prima volta la nuova app al CES 2024 di Las Vegas. Per dimostrare la sua efficacia, i telefoni nella demo erano in modalità aereo con Wi-Fi e Bluetooth disattivati.

È anche multipiattaforma, quindi non importa se uno dei dispositivi utilizza iOS o Android. La semplicità e l’apertura coinvolte dovrebbero in teoria affrontare i molti punti critici della condivisione di immagini tra piattaforme.

LiveDrop: come avvengono effettivamente i trasferimenti

Il problema più grande, almeno per ora, è che le velocità di trasferimento dei file sono limitate a un misero 250 Kbps. L’intenzione di aumentarlo a 1 Mbps entro l’anno in corso.

Perché così lento? Diciamo subito che 1 Mbps corrisponde alla velocità di trasferimento tipica del Bluetooth. Ecco perché questo metodo non è tra i migliori, in quanto richiede un handshake digitale tra i due dispositivi. Se uno dei telefoni è già accoppiato con qualcos’altro, compromette l’efficacia della connessione.

LiveDrop elimina l’handshake digitale perché i due dispositivi in ​​realtà non comunicano affatto. Nessun abbinamento significa nessuna confusione. È sufficiente scegliere l’immagine che si desidera condividere tramite l’app; questa genera un codice QR che l’altra persona può leggere dall’app sul proprio telefono.

Anche se sembra un codice QR, in realtà è ben altro. Viene definito “codice QR in movimento” perché assomiglia allo statico o alla “neve” di un canale televisivo codificato del passato.

I quadratini all’interno del codice si muovono costantemente. Essenzialmente è una matrice di dati, che è il file stesso. Una volta ricevuta sul telefono la scansione, l’app decodifica il codice per produrre il file.

Tecnicamente, non esiste un limite alla dimensione del file, ma ciò non significa necessariamente che venga trasferita la stessa identica dimensione. Ad esempio, se si invia una foto ad alta risoluzione da 14 MB da un Google Pixel 8 Pro su un iPhone 15 Pro, il file ricevuto sarà di soli 50 kb.

Possibili applicazioni in futuro

Uno dei maggiori potenziali casi d’uso per il trasferimento di file offline sarebbe probabilmente quello di trasferire le foto da una fotocamera direttamente su un dispositivo. I flussi di lavoro fotografici variano sempre, questo si sa. Il trasferimento di foto o video, però, soprattutto senza vincoli sul campo, di solito richiede l’inserimento della scheda di memoria in un computer.

I file RAW offrono ancora meno possibilità se alcuni brand di fotocamere non supportano il trasferimento in modalità wireless tramite le proprie app dedicate. Con l’SDK di LiveDrop, teoricamente sarebbe possibile implementare un sistema di trasferimento file offline sullo schermo della fotocamera stessa.

Una proposta sicuramente allettante. L’idea stessa di visualizzare un codice QR in movimento sullo schermo LCD di una fotocamera per poterlo catturare da un telefono o un laptop senza passare attraverso una miriade di opzioni di menu sarebbe innegabilmente conveniente.

Per non parlare del fatto di farlo completamente offline senza la necessità che uno dei dispositivi sia collegato al Wi-Fi. Stesso discorso vale con un cavo per connetterli fisicamente.

Cabine fototessere o servizi simili farebbero risparmiare molto tempo, consentendo alle persone semplicemente di scegliere la foto che desiderano, leggere il codice e trasferirlo rapidamente. Lo stesso vale per i viaggi, dove si possono condividere le immagini scattate senza alcuna connettività di rete. Ciò eviterebbe il processo contorto di link e download dedicati che sono generalmente la norma per tali configurazioni.