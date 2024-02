Hideo Kojima presenta il trailer di Death Stranding 2 e il misterioso Physint

Ci si aspetta grandi cose da Hideo Kojima e dalla sua collaborazione (oramai stretta) con Sony. Per pubblicizzare i prossimi progetti di Kojima Productions, durante lo scorso State of Play è stato lanciato un lungo (quasi dieci minuti!) trailer, “Death Stranding 2 On The Beach” ma Hermen Hulst, a capo dei PlayStation Studios, ha lasciato la parola al demiurgo videoludico per dargli modo di accennare anche a Physint, il titolo che verrà realizzato a seguire.

Afferma Kojima su Physint:

Una nuova, originale IP, un gioco d’azione e spionaggio di nuova generazione. Il lavoro preliminare è in corso, e la produzione inizierà quanto prima a Kojima Productions dopo Death Stranding 2. Abbiamo un’esperienza piuttosto estesa con Sony, dato che abbiamo fatto crescere il genere insieme per almeno trent’anni. Inoltre, Sony non realizza solo videogiochi, ma anche musica e film, dunque sarà certamente una collaborazione importante. Fra un paio d’anni, festeggerò il quarantesimo anniversario della mia carriera nella produzione di videogiochi. Confido che questo titolo sarà il culmine del mio lavoro.

Poco più di un teaser ma, a conferma del fatto che Kojima ha trovato terreno fertile per coltivare anche le sue ambizioni da regista (ricordiamo che è previsto anche un lungometraggio spin-off in live action per Death Stranding) aggiunge:

Al momento non posso dirvi molto, ma abbiamo in programma di utilizzare il top della nuova tecnologia insieme a talenti di tutto il mondo per crearlo. Naturalmente si tratterà di un gioco interattivo, ma sarà al contempo anche un film, in termini di aspetto, storia, temi, cast, recitazione, fashion e sonoro. Con questo titolo, sperimo di trascendere le barriere tra i film e i videogiochi. Restate in attesa!

Mentre i due si scambiano un brofist, la telecamera si alza e vola fuori dallo studio di registrazione del video, che si scopre essere uno studio cinematografico della Columbia Pictures, a significare come l’idea è di fare le cose in grande.

Per quanto riguarda invece DS2 abbiamo una visione estesa di alcuni elementi, che ci mostrano come si tratti di un sequel diretto: nonostante la lunghezza del filmato, tuttavia, non è semplice comprendere l’estensione della vicenda. Gli sprazzi di gameplay presentati, tuttavia, mostrano come il sistema di viaggio sia rimasto simile, anche se a livello tecnico si sono fatti passi da gigante.

Questa la sinossi ufficiale:

Intraprendi una missione fatta di connessioni umane oltre le UCA. Sam, insieme ai suoi compagni, parte per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro e attraversa un mondo assediato da nemici ultraterreni e pericoli con una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario game designer Hideo Kojima cambia nuovamente il mondo.

