WhatsApp in evoluzione: messaggi vocali e sondaggi arrivano sui canali

WhatsApp è in continuo cambiamento e diventa sempre più moderna. Ecco tutte le novità in arrivo.

Una delle novità dell’applicazione WhatsApp è stata l’introduzione dei canali. I canali WhatsApp sono una delle grandi novità apportate da Mark Zuckerberg. Essi sono stati introdotti dopo che il famoso imprenditore ha acquistato questa applicazione insieme ad altre come Instagram.

I canali WhatsApp sono stati introdotti lo scorso anno e hanno rappresentato una svolta nel mondo di WhatsApp. Essi, infatti, hanno permesso alle aziende di comunicare in modo diretto con i propri clienti e ciò ha apportato dei cambiamenti importanti. Grazie ai canali WhatsApp, infatti, le aziende riescono a comunicare efficacemente e in poco tempo con i propri utenti. Ed è proprio in questo modo che le comunicazioni e le notizie riescono a viaggiare in breve tempo e a fare il giro del Mondo.

Proprio per via di questa popolarità, Mark Zuckerberg ha pensato di creare delle vere e proprie novità. Esse riguardano i canali WhatsApp e il loro utilizzo. Grazie ai nuovi strumenti in arrivo, i canali WhatsApp saranno sempre più fruibili per il pubblico. Ma quali sono le novità che ci attendono? Eccole elencate di seguito.

Messaggi vocali

Lo strumento che, senza dubbio, viene utilizzato maggiormente su WhatsApp sono i messaggi vocali. Grazie a questo strumento si riesce a comunicare in modo rapido ed efficace. È come stare sempre in contatto ma senza dover necessariamente chiamare. Questo strumento, inoltre, ha reso famoso WhatsApp. Si stima che ogni giorno vengono inviati 7 milioni di messaggi vocali.

È per questo che la novità principale dei canali WhatsApp riguarda la possibilità di utilizzare i messaggi vocali anche in questa piattaforma. Questo porterà novità importanti e renderà la comunicazione più leggera e accessibile.

Sondaggi

Altro strumento molto amato soprattutto su Instagram è il sondaggio. Sono tantissimi quelli che circolano ogni giorno e che permettono di conoscere le opinioni dei propri followers. Anche sui canali WhatsApp si è pensato di introdurre questo strumento. Questo è essenziale per coinvolgere gli utenti e per avere una comunicazione reciproca, anche se in parte.

I sondaggi saranno utili per avere idee e opinioni su prodotti e sulle iniziative nuove. È per questo che le aziende non vedono l’ora di provare questa funzionalità.

Condivisione sullo stato

Altro elemento che renderà più accessibile la comunicazione sarà quella della condivisione sullo stato. Cosa prevede? Nello specifico, si potrà condividere sul proprio stato un aggiornamento presente sul canale WhatsApp.

Questo strumento agevolerà la conoscenza delle nuove informazioni rendendole famose. Un aspetto che risulta essenziale soprattutto per diffondere proposte e nuove iniziative così che tutte le conoscano.

Aumento degli amministratori

Un’altra grande novità dei canali WhatsApp sarà l’aumento del numero degli amministratori. E infatti sarà possibile avere ben 16 amministratori per ogni canale WhatsApp. Indubbiamente, questo agevolerà la gestione di tutti i canali. Altra novità è che ogni amministratore potrà avere un ruolo diverso.

Ad esempio, si potrà assegnare il ruolo di redattore di contenuto, moderatore del gruppo e responsabili del servizio clienti. Insomma questo permetterà di avere ruoli precisi così come compiti diversi ma ben organizzati.

Tutti questi nuovi strumenti non tardano ad arrivare per un aggiornamento costante e novità che riguardano la celebre applicazione. Il nuovo anno rappresenta anche un nuovo inizio per WhatsApp e per il gruppo Meta. Grazie a questi aggiornamenti, infatti WhatsApp si colloca sempre più come un’applicazione moderna e innovativa.

Inutile negare la somiglianza con applicazioni della stessa tipologia, nello specifico Telegram e Discord. Questo, però, non è un punto a svantaggio di WhatsApp che, da anni, si posiziona come la migliore applicazione di messaggistica istantanea. L’impressione è quella che Mark Zuckerberg voglia rinnovare WhatsApp e renderla più fruibile per tutti. Al centro c’è sempre la comunicazione tra utenti.