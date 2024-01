Qualche nota di pianoforte. Una lirica oscura, funerea, la camera di alza, c’è una donna di spalle, un’inquadratura degna di un cinema quasi “post gotico”. La camera sale, ma non rivela nessun volto, perché la figura invece scende, nel vuoto. La musica cambia, i colori si spengono, c’è un’altra donna (o la stessa?), ancora di spalle, stavolta è lei che suona, lei produce l’ambiente. Non subisce la storia, ma la comanda, ne comandata le note, il ritmo e il tempo. Così inizia il racconto di Bella Baxter, un processo di riappropriazione, una storia che parla di riacquisizione di se stessi.

Nella recensione di Povere creature!, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, vi parliamo del titolo premiato all’80esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con il Leone d’oro e una delle pellicole più attese del finale della stagione cinematografica del 2023 e che invece, per i motivi che un po’ tutti sappiamo, arriverà nelle nostre sale il 25 gennaio del 2024 distribuito con Walt Disney Studios Motion Pictures.

Una anche troppo palese dichiarazione di intenti, questa intro suggestiva scelta dal cineasta greco, sulla quale costruire una struttura narrativa dalla personalità spiccata, e che ha l’ardire di rielaborare molti immaginari (da matrice letteraria, cinematografica e musicale) per creare qualcosa di semanticamente personale e contemporaneo, sia nel senso formale che contenutistico.

La pellicola è infatti tratta dall’omonimo romanzo scritto dallo scozzese Alasdair Gray, che è un’opera già dal certo sapore derivativo in relazione ad un preciso mondo, ma affrontandola con un cast internazionale e dall’impatto straordinario (che sottolinea, la volontà pop dell’intera operazione) capeggiato da una straordinaria Emma Stone, forse alla prova migliore della carriera, affiancata da Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Kathryn Hunter,

La creatura contemporanea

Il dottor Godwin (“God-win”, un nome che è tutto un programma) Baxter (Dafoe) è uno scienziato che dal volto sfigurato e che fa le bolle durante i pasti, professore della più prestigiosa università della Londra vittoriana. Un luminare e un chirurgo straordinario, dal temperamento e la personalità divisiva, la tipica che genera seguaci e diffidenti. Tra i primi c’è sicuramente lo studente Max McCandless (Youssef), che viene invitato dal luminare in casa sua per partecipare al suo ultimo esperimento.

Il suo ultimo esperimento che ha un nome e un cognome: Bella Baxter (Stone). Una ragazza che sembra afflitta da un grave deficit cognitivo, ma ha un carattere esplosivo, esuberante e curioso e una rapidità di apprendimento fuori scala. Una bambina nel corpo di una donna, affamata di conoscenze e di esperienza. Il suo è un passato misterioso persino per lei, che stando a quello che dice il suo padrone di casa (il suo “papà” adottivo), segnato da un gravoso lutto che l’ha vista perdere i suoi genitore. Non ci crede ovviamente nessuno.

Ah, sì. il compito del giovane McCandless è quello di osservare l’evoluzione della ragazza e appuntare qualsiasi cosa possa essere utile al suo mentore. Cioè praticamente tutto quello che succede.

Siamo ancora in un affresco steampunk / vittoriano tutto in bianco e nero, mentre Bella cresce, scopre il cibo, il sangue e il sesso, soprattutto il sesso (elemento fondamentale per il senso politico del film) e, di conseguenza, comincia a dare segni di insofferenza verso l’ambiente domestico. Nonostante l’amore del ragazzo e la volontà del papà di darla a lui in sposa, la ragazza decide di lasciare la casa dopo l’arrivo dell’avvocato libertino Duncan Wedderburn (Ruffalo).

I due partono (non fuggono) e in Povere creature! arrivano i colori. La ragazza con il cervello da infante inizia la sua personale scoperta del mondo e da qui inizia una storia di formazione, tutto sommato piuttosto classica, di un’aliena che, essendo cresciuta al di fuori dei vincoli e delle regole di una società pudica e patriarcale, ne svela tutte le meschinità con lo scopo finale di trovare un suo posto all’interno di essa. Dominando il suo destino e non subendolo.

La ricerca di Dio

Povere creature! è un film che funziona benissimo nel suo comparto politico se visto in chiave pop (e perché non farlo visto che il film è pop), al netto di una parte centrale piuttosto compassata e visivamente non eccezionale (la CGI), ma che, ad onor del vero, si presta anche ad una lettura che la vede come intenzionalmente più farsesca visto il concept estetico voluto da Lanthimos.

Il personaggio protagonista è molto potente e chiaro: una donna che è madre di se stessa, bambina eppure adulta da subito e quindi protagonista di un apprendimento evolutivo al di fuori della società patriarcale e dalle regole del buon costume e che utilizza la liberalizzazione sessuale per sovvertire le regole, piegando gli uomini intorno a lei, che si picchiano tra di loro solo per poter cadere ai suoi piedi (un volto per tutti, quello di un Ruffalo irresistibilmente autoironico). L’intero impianto è innestato su di una storia di riscatto, che è sia sociale che umano. Ottimo, incisivo, diretto e (cosa fondamentale) portato straordinariamente in scena da Emma Stone, che è semplicemente sensazionale.

La trasformazione di Bella Baxter (visto che siamo in un film di Lanthimos) è strettamente legata all’atteggiamento del suo corpo e l’attrice su questo si basa per rendere tutto progressivo e incredibilmente coerente. Il corpo è l’ossessione del cineasta greco ed infatti di corpi si parla, corpi come sede della personalità, dell’esperienza e dei sogni di ogni essere umano. Corpi che sono macchinari, dipinti, mostri e storture sociali, comunque costantemente a metà tra la dimensione sacra e profana.

Il sacro e il profano è anche l’elemento migliore dal punto di vista dell’analisi tematica del film, che non spicca di particolare complessità per quanto riguarda la sua tematica politica, didascalica e così attenta a non cadere in nessun tipo di trappola, ma costituire una sorta di deus ex machina inappellabile che rende palese da subito una cosa che invece deve venire con il tempo. Non c’è crisi e svolta nella crociata rivelatrice delle idiosincrasie sociali contemporanee di Bella, che sono tutte già lì dall’esatto momento in cui lei si vede sullo schermo.

La cosa bellissima di Povere creature! è invece rappresentata dal rapporto tra Bella e Godwin, la figlia e il padre, la creatura e il creatore che è creatura a sua volta e quindi la capisce e ne benedici la volontà emancipatoria. Qui sta anche la bontà della reinvenzione di Frankenstein. Non esistono uomini (e donne) interessanti, ma esistono solo le povere creature, gli outsider del pensiero comune che agiscono su di loro e sugli altri al di fuori degli schemi della comunità e della religione, optando per un pensiero di creazione (che è della vita, a tutto tondo, biologica e caratteriale) in cui Dio esiste solo se è dentro di noi. Noi siamo Dio e noi creiamo le nostre storie. No siamo Dio se abbiamo un pensiero creativo.

Povere creature! è al cinema dal 25 gennaio con Walt Disney Studios Motion Pictures.