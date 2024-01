Fusion di Urtopia: la prima e-bike dotata di ChatGPT. Tutte le funzionalità che rendono la bici un mezzo davvero smart

L’azienda Urtopia, con sede ad Honk Kong, ha cercato di distinguere le sue biciclette elettriche dal resto di tutte le e-bike prodotte nel mondo. Come? Con un uso massiccio della tecnologia. Forse, quest’anno l’azienda ha superato se stessa. Ha mostrato, infatti, per la prima volta il suo modello di punta “Fusion” al CES 2024 completamente integrato con nientemeno che ChatGPT, l’assistente AI. Il modello Fusion è un upgrade dei precedenti modelli Chord e Urtopia.

Doppia batteria e doppio motore

Urtopia definisce la Fusion “la prima ebike a doppia batteria e doppio motore al mondo realizzata dal visionario del design Hartmut Esslinger“. È costruita in fibra di carbonio per ridurre il peso. La doppia batteria da 540Wh consente un’autonomia di 120 km, ma l’estensore della batteria da 360Wh la porta a 200 km, sufficienti per attraversare Parigi da nord a sud circa 20 volte. Può raggiungere i 25 km/h grazie al motore mid-drive da 95 Nm e ha 100 mm di escursione. Tutto ciò, unito al peso relativamente leggero (23 kg), ai pneumatici larghi e al telaio stabile, la rende adatta per il fuoristrada, i sentieri e la città. Fin qui (quasi) tutto normale. Ma la Fusion offre molto di più.

La tecnologia “Jarvis” è ciò che rende Fusion una e-bike davvero smart

La caratteristica principale della Fusion è la tecnologia. È connessa tramite 4G e utilizza la localizzazione GPS per tenere informati sulla posizione della bicicletta anche in caso di furto. È inoltre dotata di allarme di movimento, sblocco con impronte digitali, tracciamento del percorso, navigazione senza cellulare e musica Bluetooth tramite un altoparlante incorporato, questo però è ciò che offrivano anche i modelli precedenti al modello Fusion. La novità nella nuova nata è rappresentata da quella che l’azienda chiama tecnologia “Jarvis”, abilitata da un anello intelligente (l’azienda non ha detto quale) per accendere la bicicletta, riprodurre musica o attivare l’altra funzione tecnologica: ChatGPT con cui è possibile conversare direttamente attraverso l’altoparlante integrato. Ci si potrebbe, giustamente, chiedere cosa ci faccia ChatGPT su una e-bike: la risposta è che può aiutare a “esplorare nuovi percorsi, ottenere informazioni in tempo reale e perfino a intrattenere conversazioni divertenti”, secondo Urtopia. Insomma, il ciclista potrà parlare con la propria bici elettrica, impartirle ordini e fare domande. Inoltre, sono presenti altre funzioni come Google Maps, Apple Health e Strava.

Fusion: assistente di Chat integrato e un prezzo non certo competitivo

Non sappiamo quanto sia utile un assistente di chat quando si è nel traffico 25 km/h, ma potrebbe almeno tenere compagnia su un percorso solitario. È anche una trovata di marketing piuttosto solida che l’azienda sta utilizzando per distinguersi dalle molte, molte altre biciclette elettriche presenti sul mercato. Gli acquirenti dovranno però essere benestanti, poiché la Fusion costerà 3.999 euro e la Fusion CVT avrà un prezzo di 4.999 euro. Non si sa ancora quando sarà in vendita.