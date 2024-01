Star Trek: annunciato un nuovo film della saga

Paramount ha annunciato un nuovo film di Star Trek che arriverà ad espandere l’universo narrativo della saga fantascientifica. Al lavoro sul progetto è stato chiamato Toby Haynes, che ha già lavorato su Andor, progetto dell’universo di Star Wars.

Secondo quanto rivelato dai report, il nuovo film su Star Trek sarà un progetto diverso rispetto a Star Trek 4, dove l’idea, in questo caso, sarebbe quella di riunire Chris Pine e Chris Hemsworth che occuperebbero i ruoli del Capitano James T. Kirk e di suo padre George Samuel Kirk.

Il fatto che per il progetto sia stato chiamato in causa Toby Haynes potrebbe essere un qualcosa di positivo, visto il suo lavoro apprezzato su Andor. Parliamo di un regista che ha lavorato anche su progetti come Doctor Who, Sherlock, Being Human, e Black Mirror.

A lavorare sulla sceneggiatura ci sarà Seth Grahame-Smith, un autore che ha scritto romanzi diventati bestseller del New York Times. Dalle sue opere sono stati tratti film come Orgoglio Pregiudizio e Zombi, e Abraham Lincoln Vampire Hunter. Tra i suoi lavori per il cinema possiamo menzionare Dark Shadows di Tim Burton, ed ha anche dato un contributo a I Fantastici Quattro. Come produttore ha lavorato su entrambi i capitoli di It di Stephen King.