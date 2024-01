Masters of the Universe: Revolution – Il trailer ufficiale di Netflix

Netflix ha lanciato il trailer di Masters of the Universe: Revolution, la serie in uscita il 25 gennaio.

L’attesa per l’uscita di Masters of the Universe: Revolution si concluderà il 25 gennaio, con l’arrivo della serie animata su Netflix.

Netflix continua a dare vita all’universo animato di Masters of the Universe, dopo che il film live-action è stato cancellato , con la piattaforma streaming che aveva già speso qualche decina di milioni per la produzione.

Tra i villain che compariranno nelle nuove puntate ci sarà anche Hordak, che si è già scontrato con She-Ra. Il ritorno di He-Man si affianca a quello di Skeletor, che era stato dato per morto in battaglia.

He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor, che si presenta in versione meccanizzata e armata del potere di Motherboard. Sarà così che Skeletor attaccherà il cuore di Eternia, con il principe Adam impegnato a riflettere su una nuova responsabilità, e su tutto ciò che significa per il suo alter ego He-Man. Adam dovrà scegliere tra lo scettro e la spada, tra la vita da re o da eroe. E, intanto, la nuova maga Teela cerca il segreto della Magia del Serpente tra le nebbie di Darksmoke per ricostruire un regno magico. Teela vuole aiutare He-Man a difendersi dalla più grande minaccia che Eternia abbia mai affrontato: il dispotico Hordak, leader dell’impero degli Horde.

Ecco il trailer di Masters of the Universe: Revolution.

Netflix ha appena lanciato il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revolution , si tratta del proseguimento della serie animata realizzata da Kevin Smith.

