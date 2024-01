I libri del mese di gennaio

Il 2024 è iniziato e i libri in uscita nel nuovo anno non saranno tanti ma tantissimi. I lettori italiani non dovranno nemmeno attendere la traduzione dei romanzi più attesi in lingua inglese perché questa, in molti casi, arriverà in contemporanea con l’uscita internazionale. Siamo abituati alla contemporaneità grazie alle piattaforme streaming e non possiamo rinunciarci nemmeno con le letture. Ecco perché Mondadori a gennaio 2024 porterà in contemporanea in Italia il terzo volume della saga di Crescent City di Sarah J Maas. Fan della Maas percepiamo la vostra gioia! Non solo fantasy ma tanto romance e mystery: dal ritorno di Colleen Hoover con Reminders of him fino a quello di Maureen Johnson e Toshikazu Kawaguchi, per arrivare a quello di Dolly Alderton fino a Cassandra Clare e Marissa Mayer. Ecco tutti i libri in uscita in italiano nel mese di gennaio.

Quando il caffè è pronto di Toshikazu Kawaguchi – 9 gennaio, Garzanti

Pronti per il quinto volume della saga iniziata con “Finché il caffè è caldo” di Toshikazu Kawaguchi? Potenzialmente si tratta di una serie di libri che potrebbe proseguire all’infinito, ovviamente sempre che il pubblico continui ad apprezzare i generi e gli stilemi. In fondo tutto ciò che serve è un caffè, una sedia e una regola da seguire. Questi pochi passi possono portare alla felicità. Certo solo se si è nel posto giusto. E il posto giusto è una caffetteria di Tokyo dove si può scegliere di vivere nuovamente un preciso momento della propria esistenza. La scelta deve durare il tempo di gustare la bevanda prima che si raffreddi. Ma non è facile decidere, perché la vita è piena di rimorsi e rimpianti. Ma c’è quel gesto, quella parola, quella lettera, quel bacio, quella dichiarazione che non abbiamo fatto o detto. Quello è l’attimo giusto. Certo ci vuole coraggio per affrontarlo di nuovo. Ma il risultato è inaspettato. Chissà se la piccola Yuuki, che non riesce a superare il divorzio dei suoi genitori, è pronta. O chissà se lo è Megumi che deve decidere che nome dare a suo figlio senza l’uomo che ama accanto; o le amiche Ayame e Tsumugi che hanno permesso all’orgoglio di mettersi tra di loro. Tanti fili di destini che potevano rimanere spezzati ma ora hanno una seconda possibilità. E non importa che il passato sia ormai alle spalle e nulla si possa fare per modificarlo, l’attenzione è al futuro. È su quello che si può ancora intervenire. È su quello che si ha ancora potere. Quello che è accaduto è solo un insegnamento per non fare più gli stessi errori, per non lasciare più che rabbia, odio, gelosia o frustrazione offuschino i sentimenti più veri che ci sono dentro di ognuno.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romanzi brevi, mai banale ed ha già apprezzato i precedenti volumi di Toshikazu Kawaguchi.

Prezzo: 16 €

Reminders of him di Colleen Hoover – 9 gennaio, Sperling & Kupfer

Fan di Colleen Hoover la vostra autrice del cuore è tornata in Italia. Sperling & Kupfer il 9 gennaio ci porta nel territorio nostrano Reminders of him, romanzo per noi ancora inedito che è pronto a conquistarci fin dalle prime pagine. Preparatevi perché i fazzoletti potranno servirvi. Non è la storia che potreste pensare di leggere, è diversa rispetto alle altre che la Hoover ha già scritto e che sono state pubblicate in Italia.

Dopo aver scontato cinque anni di prigione per un tragico errore che costò la vita al suo grande amore Scott, Kenna Rowan torna a casa con l’unico desiderio di riabbracciare Diem, la figlia di quattro anni che non ha mai conosciuto. Ma i vecchi rancori sono duri a morire: tutti nella vita della bambina sono determinati a escludere Kenna, non importa quanto duramente lavori per dimostrare di essere cambiata. L’unica persona che non le ha chiuso completamente la porta è Ledger Ward, proprietario del bar della città. Ma se qualcuno dovesse scoprire che lui, pian piano, sta diventando una parte importante della sua vita, entrambi rischierebbero di perdere la fiducia di tutte le persone importanti per loro. Ma se Kenna vuole costruire un futuro con lui e Diem, dovrà trovare un modo per riparare agli errori del passato.

Redenzione e speranza sono le parole chiave di Reminders of him, speriamo che questa nuova uscita possa piacervi.

A chi lo consigliamo? A chi ama lo stile di scrittura della Hoover o anche a chi desidera leggere un suo romanzo per la prima volta.

Prezzo: 16,90 €

Cordialmente perfido di Maureen Johnson – 12 gennaio, HarperCollins

Dopo anni in cui i fan chiedevano a grande voce un ritorno in Itala di Maureen Johnson e la pubblicazione della sua saga completa ecco che i desideri di molti sono stati avverati. HarperCollins a gennaio pubblicherà nuovamente, questa volta in formato flessibile, il primo romanzo della saga Truly Devious dell’autrice. State tranquilli perché nel 2024 arriveranno presto anche i due restanti volumi: il secondo a febbraio ed il terzo a marzo. Non resteremo con la saga incompiuta ancora una volta.

Ci troviamo nel Vermont nell’aprile 1936. In mezzo alle montagne, avvolta nella nebbia e isolata da tutto, sorge la Ellingham Academy, una rinomata scuola superiore per studenti particolarmente dotati. Il suo fondatore, Albert Ellingham, voleva che fosse un luogo magico e misterioso, pieno di enigmi, sentieri tortuosi e giardini. Ma poco dopo l’apertura della scuola, sua moglie e sua figlia furono rapite e Dottie Epstein, la studentessa più brillante del corso, scomparve nel nulla. L’unico indizio era un indovinello beffardo che elencava una serie di modi per uccidere, firmato “Cordialmente, Perfido”. Il caso non fu mai risolto. Ottant’anni dopo Stevie Bell, aspirante criminologa, si presenta alla Ellingham Academy con un piano ambizioso: risolvere quel mistero… non appena si sarà ambientata e avrà conosciuto meglio i suoi coinquilini: Ellie, l’artista appassionata di meccanica; Nate, scrittore in erba che ha già pubblicato un fantasy ma non riesce a trovare ispirazione per il secondo libro; Hayes, star di YouTube, che è diventato famoso con una serie sugli zombie; e David, misterioso nerd sul cui conto Stevie non riesce a trovare nulla online o sui social. Poi iniziano ad accadere cose strane, e tutto a un tratto ricompare a sorpresa il misterioso Cordialmente Perfido. E quando la morte visita di nuovo la Ellingham Academy, Stevie non ha dubbi: il passato è strisciato fuori dalla tomba.

A chi lo consigliamo? A chi ama i mystery e a chi desidera concludere la serie da tantissimo tempo.

Prezzo: 15,90 €

Avete presente l’amore? di Dolly Alderton – 9 gennaio, Rizzoli

L’amatissima Dolly Alderton dopo il suo memoir torna in itala grazie a Rizzoli, con il suo suo nuovo libro in contemporanea con l’uscita americana. Questa volta la Alderton seguirà il punto di vista del protagonista maschile. Si, inusuale ma estremamente interessante.

Trentacinquenne con il sogno di diventare uno stand-up comedian di successo, Andy è un’anima che gira a vuoto. Da quando la sua ragazza l’ha lasciato, ha in testa mille domande su di sé, ma una più delle altre lo tiene sveglio e lo sballotta per le strade di Londra: perché l’unica donna che abbia mai davvero amato se ne è andata così, dall’oggi al domani? Senza più una casa, Andy si trasferisce prima dalla madre e poi nella camera degli ospiti di una coppia di amici, e intanto divaga: giorno e notte si abbandona a gratuiti esercizi mentali, compila lunghe liste di dubbi su Jen, sulla fine della loro relazione, sperando così di sciogliere il mistero dei propri insuccessi e di riuscire a voltare pagina. Tra fallimenti professionali, grotteschi tentativi di riallacciare i rapporti con ex fidanzate dei tempi della scuola, sbronze sconsolanti e coinquilini complottisti ultrasettantenni, capirà che per uscire dalla prigione della propria nostalgia e diventare finalmente l’adulto che si è sempre rifiutato di essere, dovrà mettere in discussione tutto quello che credeva di sapere sulle donne, su se stesso e sull’amore.

A chi lo consigliamo? A chi ama i lo stile di scrittura di Dolly Alderton e a chi desidera approcciarsi ad un romanzo narrato secondo un inusuale punto di vista.

Prezzo: 15,90 €

Lo scudo del principe di Cassandra Clare – 16 dicembre, Mondadori

Se siete fan di Shadowhunters attenderete con ansia questo momento. Se non lo siete siamo sicuri che abbiate comunque sentito parlare almeno una volta nella vita di Cassandra Clare. L’autrice nota per essere la mamma degli Shadowhunters nel 2024 sbarca in Italia con il primo romanzo di una nuova saga che per la prima volta non è ambientata nel mondo degli Shadowhunters. Un miracolo o un errore? A quanto pare la Clare ha deciso di sperimentare o si era stufata di raccontare le solite avventure ambientate nel suo consolidato universo. Con Lo scudo del principe il fantasy resta profondo protagonista della storia e così pare anche il triangolo romantico. “Io sono lo Scudo del Principe. Sono la sua armatura indistruttibile. Sanguino perché lui possa non sanguinare. Soffro perché lui non debba soffrire. Muoio perché lui possa vivere per sempre. Questo è il destino inesorabile di Kel, prelevato dalla Casa degli Orfani di Aigon quando era poco più che un bambino per diventare la controfigura dell’erede al trono, il suo scudo umano. Cresciuto accanto al principe Conor quasi come un fratello, viene addestrato fin dal primo giorno a morire al suo posto, prima o poi. Nessun altro futuro è possibile per lui. Lin Caster è una guaritrice appartenente alla piccola comunità Ashkar che, nel regno, è l’unica ancora in grado di esercitare la magia e che, per questo motivo, è stata confinata nel Sault, un’area recintata di Castellane da cui nessuno è autorizzato a uscire. Alla ragazza, però, capita spesso di disattendere il divieto, perché altrimenti non potrebbe curare i malati e i moribondi della città. Quando i due giovani si incontrano in seguito a un attentato, i loro destini si intrecciano indissolubilmente. Una misteriosa figura che governa il mondo sotterraneo e criminale della città li trascinerà in una realtà fatta di intrighi e ombre dove scopriranno quanto la corruzione si estenda dai bassifondi più oscuri di Castellane fino alla torre più alta dei suoi palazzi. Perché se c’è una cosa che, qui, accomuna i nobili più ricchi e i criminali più dissoluti è la loro insaziabile brama di ricchezza e potere. Posti di fronte allo svelamento di segreti a lungo custoditi, Kel e Lin saranno costretti a chiedersi se la conoscenza valga il prezzo del tradimento e, soprattutto, il rischio che la loro nazione finisca in guerra e il mondo nel caos.”

A chi lo consigliamo? Lo scudo del principe è perfetto sia per chi ama la scrittura della Clare sia per chi si vuole approcciare ai suoi romanzi per la prima volta, questa potrebbe essere un’ottima occasione per iniziare a conoscere una delle autrici più amate di sempre dai giovani lettori di fantasy.

Prezzo: 21,90 €

Belladonna di Adalyn Grace – 23 gennaio, Rizzoli

Se cercate il romanzo gotico e fantasy perfetto per iniziare il 2023 Belladonna di Adalyn Grace potrebbe fare al caso vostro. Adalyn Grace con il suo primo volume di quella che sarà una duologia ha conquistato il pubblico anglofono arrivando fino a suscitare l’interesse dei lettori internazionali. Dopo due anni dal debutto ecco che finalmente Rizzoli porta Belladonna anche in Italia.

Signa ha diciannove anni e da che ricordi tutte le persone che le sono state accanto sono morte. Rimasta orfana ancora bambina, è stata allevata da una serie di tutori tutti interessati più alla sua ricchezza che al suo bene, e tutti defunti prima di poter mettere le mani sulla sua eredità. Gli unici parenti che le sono rimasti sono gli Hawthornes, un’eccentrica famiglia che vive nella cupa ma ricchissima villa di Thorn Grove. Signa non ci mette molto a scoprire i segreti che gli Hawthornes celano tra le mura della tenuta: mentre il padre piange la defunta moglie organizzando feste sfrenate, il figlio maggiore lotta per mantenere alta la reputazione di una famiglia ormai in declino. Il tutto nascondendo al mondo la figlia minore, affetta da una misteriosa malattia. Quando lo spirito inquieto della donna scomparsa appare a Signa sostenendo di essere stata avvelenata e che l’assassino è ancora tra loro, la ragazza si rende conto che la famiglia è in grave pericolo. Per scoprire l’identità dell’assassino Signa ha una sola possibilità: allearsi con qualcuno di tanto pericoloso quanto affascinante che è sempre stato al suo fianco, tessendo con lei un legame potente e irresistibile che nessuno avrebbe mai creduto possibile.

A chi lo consigliamo? A chi cerca una lettura fantasy con ambientazioni e vibes gotiche.

Prezzo: 18 €

Crescent City La casa di fiamma e ombra di Sarah J. Maas – 30 gennaio, Mondadori

Dopo diversi masi di speculazioni e tentativi di rasserenare il pubblico ecco che il terzo volume dell’ultima saga di Sarah J. Maas approda sul territorio nostrano in contemporanea con l’uscita americana. Crescent City La casa di fiamma e ombra di Sarah J. Maas è pronto ad affollare le librerie italiane dal 30 gennaio.

Per poter leggere questo terzo volume non solo sarà necessario aver letto i due precedenti ma anche aver recuperato quanto meno la saga di ACOTAR, sempre dell’autrice per non dire anche TOG.

Per evitarvi spoiler in questo caso non vi andremo ad inserire la trama del romanzo.

A chi lo consigliamo? A chi ha già letto i precedenti volumi di Sarah J Maas e non vede l’ora di leggere questo nuovo mattoncino.

Prezzo: 22,90 €

Iron Flame di Rebecca Yarros – 30 gennaio, Sperling & Kupfer

Se avete amato Fourth Wing non potete perdere l’attesissimo sequel. Iron Flame, secondo volume della saga romantasy più amata del 2023 sbarca in Italia il 30 gennaio grazie a Sperling & Kupfer.

Ovviamente per poter leggere ed apprezzare questo volume sarà necessario aver recuperato anche il testo precedente. Per questo motivo non vi andremo ad inserire la trama, per evitarvi ogni sorta di spoiler.

A chi lo consigliamo? A chi ha già letto il precedente volume e non vede l’ora di scoprire come proseguono le avventure di Violet e Xaden.

Prezzo: 19,90 €

Altri libri in arrivo a gennaio 2024 in italiano:

Argylle di Elly Conway – 9 gennaio, Mondadori

La spada del re. A broken blade (Vol. 1) di Melissa Blair – 9 gennaio Sperling & Kupfer

Segnali d’amore. Lovelight di B.K. Borison – 12 gennaio, Newton Compton

Sempre e per sempre. Always Isn’t Forever di J. C. Cervantes – 12 gennaio, Newton Compton

Il Beach Café. Una terrazza per sognare di Lucy Diamond – 16 gennaio, TRE60

L’enciclopedia delle fate di Emily Wilde – 16 gennaio, Mondadori

La figlia della regina delle sirene di Tricia Levenseller – 23 gennaio, Mondadori

Nemici giurati. Renegades (Vol. 2) di Marissa Meyer – 23 gennaio, Mondadori

Mai stata meglio di Monica Heisey – 23 gennaio, Harpercollins

Il carosello delle curiosità di Amiee Gibbs – 23 gennaio, Fazi

Il serpente e le ali della notte di Carissa Broadbent – 30 gennaio Mondadori