Siri: la nuova versione con AI integrata presto su tutti i cellulari, le nuove indiscrezioni su Apple

Siri 2024: IA Generativa e nuove frontiere per Apple e non solo

Secondo un post sul sito coreano di social media Naver, da parte di un utente già noto per aver pubblicato indiscrezioni attendibili su Apple, l’azienda si starebbe preparando a presentare, in anteprima, una nuova versione di Siri con intelligenza artificiale generativa e una serie di nuove funzionalità, durante l’annuale conferenza per sviluppatori Wwdc 2024 ,

Conversazioni più naturali e sempre più personalizzate

A quanto pare, quindi, secondo fonti attendibili, la nuova incarnazione di Siri incorporerà un’IA generativa avanzata e una serie di funzionalità innovative. Il progresso della tecnologia è già realtà nell’integrazione dell’IA generativa basata su Ajax, un concetto introdotto da Mark Gurman di Bloomberg a luglio, che Apple userà per potenziare Siri. L’elemento chiave di questa evoluzione è la promessa di conversazioni più naturali e una personalizzazione ancor più profonda per gli utenti.

Visione futuristica di Siri: continuità, innovazione e connessioni

Una delle caratteristiche più attese è la continuità dell’esperienza utente su tutti i dispositivi che consentirebbe a Siri di mantenere informazioni e conversazioni trasversalmente tra i vari devices. Inoltre, si prevede l’introduzione di un nuovo “servizio di creazione specifico per Apple”, un’innovazione che potrebbe essere collegata alle funzionalità di scorciatoie basate su Siri precedentemente anticipate per iOS 18. Apple mira a consolidare l’accesso di Siri a servizi esterni tramite una probabile connessione API, usufruendo così di un ecosistema più vasto e integrato. Le nuove funzionalità AI potrebbero variare in base allo stato di abbonamento, garantendo un’offerta diversificata.

Previsioni accurate e aspettative elevate: il futuro di Siri a Wwdc 2024

Nonostante le incertezze, le proiezioni di Deepwater Asset Management confermano la direzione prevista da Apple nell’integrare l’IA generativa in Siri entro quest’anno. Sebbene l’affidabilità dell’account Naver possa suscitare dubbi, alcune delle sue predizioni hanno dimostrato un’elevata precisione, come nel caso dell’iPhone SE di terza generazione anticipato nel marzo 2022 e del ritardo nei nuovi modelli di MacBook Pro previsto nell’ottobre dello stesso anno. In attesa dell’evento di presentazione alla Wwdc 2024, l’entusiasmo e l’aspettativa per questa nuova fase di Siri sono palpabili e segnerebbero un punto di svolta nell’evoluzione dell’assistente vocale di Apple.

Cosa permetterà di fare Siri con AI integrata e come rispondono gli altri marchi:

La prossima generazione di Siri offrirebbe capacità di interazione vocale naturale, così come la possibilità di suggerire testi per le email e i messaggi, secondo quanto riporta l’ANSA. Questo passo avanti si riflette nel recente lancio dell’app Diario su iOS, che consente agli utenti di creare una linea temporale arricchita da suggerimenti AI su testi da scrivere e luoghi da annotare, attraverso l’impiego di foto e video precedenti. Nel frattempo, Samsung ha anticipato il suo evento Unpacked del 17 gennaio, annunciando l’intelligenza artificiale Galaxy AI per la nuova serie di smartphone Galaxy S24, ponendosi come concorrente diretta di Apple. Tuttavia, Apple ha ancora tempo per perfezionare il progetto poiché la Worldwide Developers Conference, solitamente si tiene a giugno in modalità in presenza e streaming, offrendo quindi un buon margine temporale per ulteriori sviluppi.