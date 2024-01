LG presenta la nuova TV OLED trasparente che si “trasforma in acquario” e arte animata

LG ha presentato il nuovo televisore OLED trasparente chiamato LG Signature OLED T al Consumer Electronics Show (CES) 2024, secondo quanto riporta Digital Trends. L’LG Signature OLED T è progettato con un pannello OLED trasparente nella parte anteriore e una pellicola opaca chiamata “schermo di contrasto” che si dispiega dietro l’immagine. Lo schermo di contrasto può essere ritirato, trasformando il TV in un display OLED trasparente. Il televisore è inoltre dotato di una T-Bar, un ticker di notizie e informazioni nella parte inferiore dello schermo, che fornisce varie informazioni mentre il resto rimane trasparente. Il presidente della Home Entertainment Company di LG, Park Hyoung-sei, ha elogiato il televisore, definendolo un’“incredibile impresa di innovazione guidata dai consumatori”.

LG fa sul serio

I prototipi di display trasparenti sono presenti al CES da molti anni. Sono un mezzo sicuro per stupire la gente e mostrare le capacità uniche di un pannello OLED. A quanto pare, però, LG ha deciso che è arrivato il momento di presentare un vero e proprio televisore trasparente, che potrà essere acquistato quest’anno. In una data imprecisata. Per una cifra sicuramente esorbitante. Il prodotto che LG ha mostrato alla stampa a Las Vegas non è esattamente “definitivo”. Il display da 77 pollici non cambierà, ma l’azienda non ha ancora deciso se verrà fornito insieme a tutti i mobili laterali che vedete in queste foto o se li venderà separatamente.

La tecnologia dietro al televisore “trasparente”

Come già anticipato qualche riga fa, dietro il pannello trasparente dell’OLED T c’è una pellicola di contrasto che, premendo un pulsante sul telecomando, può essere alzata per rendere il televisore simile a un normale OLED o abbassata se si vuole vedere cosa c’è dietro lo schermo. Il televisore ha widget personalizzati che occupano solo una sezione inferiore dello schermo, un’idea che LG ha ripreso dal suo televisore arrotolabile.

Chi ha potuto già vederlo al CES, parla di un solo aspetto negativo: quando il filtro di contrasto è attivo, l’OLED T non è tecnicamente all’altezza dei migliori OLED convenzionali di LG, come quelli della serie G. Manca la tecnologia Micro Lens Array che ha permesso di migliorare notevolmente la luminosità. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, l’OLED T è dotato di altoparlanti orientati verso il basso, sotto il display. E proprio come la serie M, riceve tutti i video e l’audio dallo Zero Connect Box di LG, che può essere posizionato fino a 9 metri di distanza, purché mantenga la linea visiva con il TV. È a questo che si collegano i box di streaming e le console di gioco.

Abbiamo davvero bisogno di vedere attraverso il televisore?

A chi dovrebbe essere destinato l’OLED Signature T? I rappresentanti dell’azienda LG hanno dichiarato che alcuni consumatori sono alla ricerca di qualcosa di veramente nuovo e diverso. Questo è sempre stato lo scopo dei Signature OLED di LG. Questa è anche l’azienda che produce il televisore a “valigia”, il televisore arrotolabile, quello a scomparsa; quindi, è disposta ad andare controcorrente se questo crea un po’ di scalpore. Adesso, grazie ai widget ottimizzati per il suo display trasparente, la TV può trasformarsi in un acquario. Non è utile ma fa scena.

E se non fosse solo una scelta per “far parlare di sé”?

Molti utenti hanno reagito con commenti, sotto ad un post di “The Verge” in cui si parla del nuovo prodotto LG, chiedendosi: “Qual è lo scopo di tutto ciò? Non ho bisogno di vedere attraverso il mio televisore.” Un altro utente ha risposto: “proto-ologrammi“. Quindi, forse non si sentirà come impellente la necessità di vedere attraverso lo schermo del proprio TV o di trasformarlo in acquario, ma se ci si proietta verso il futuro, siamo tutti d’accordo che LG è pioniera in ciò che, probabilmente, farà parte della nostra quotidianità: gli ologrammi, appunto. LG intende consegnare il Signature OLED T nel corso dell’anno solare, ma non è ancora stata fissata una data precisa. E il prezzo è un’incognita. L’OLED arrotolabile è stato venduto a 100.000 dollari (circa 88.495 euro). L’OLED wireless da 77 pollici dell’anno scorso, più accessibile, viene venduto a 4.999,99 dollari (circa 4.249,99 euro). La trasparenza farà indubbiamente lievitare il prezzo di diverse migliaia di dollari/euro. Intanto Samsung non resta a guardare: al CES 2024, per la prima volta, l’azienda mostra in pubblico il proprio display trasparente. A differenza del TV OLED trasparente di LG, però, il display MicroLED trasparente è ancora solo un prototipo.