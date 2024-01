Dragon Ball Super in Home Video: i contenuti delle uscite dedicate alle saghe del Sesto Universo e Trunks del Futuro

Mentre i fan in tutto il mondo attendono con ansia di poter posare i loro occhi su Dragon Ball Daima, nuovo anime di Akira Toriyama ambientato subito dopo la sconfitta di Majin Bu (per maggiori dettagli sull’opera leggete le nostre teorie sull’esatta collocazione temporale di Dragon Ball Daima), negli ultimi mesi la divisione “Anime Factory” di Plaion sta pubblicando in Italia la tanto richiesta edizione home video di Dragon Ball Super.

Allettati dalla possibilità di rivivere le gesta di Goku e Vegeta – indiscussi protagonisti di DBS – avvalendoci del doppiaggio in italiano, nelle ultime settimane abbiamo esaminato i cofanetti che comprendono gli episodi dal 27 al 91, ossia gli archi narrativi successivi alla resurrezione di Freezer avvenuta nella seconda uscita della collana. In attesa che anche gli ultimi tre volumi vedano la luce, scopriamo di seguito cosa contengono i più recenti box in edizione limitata prodotti da Plaion.

Saga dell’Universo 6 VS. l’Universo 7

Cronologicamente collocato poco tempo dopo la sconfitta di Golden Freezer, il terzo arco narrativo di Dragon Ball Super riprende ed esplora un concetto inizialmente introdotto subito la battaglia tra Goku Super Saiyan God e Lord Beerus, ovvero l’esistenza di altri universi oltre a quello in cui vivono Bulma, Crilin, Piccolo e tutti gli altri eroi del franchise. Mentre Goku e Vegeta si allenano con l’angelo Whis per superare ancora una volta i rispettivi limiti e avvicinarsi al livello di potenza sfoggiato in precedenza dal Dio della Distruzione, Lord Champa – Dio della Distruzione del Sesto Universo e fratello gemello di Beerus – e l’angelo Vados si introducono nel Settimo Universo per lanciare una sfida alquanto insolita, durante la quale assaggiano quasi per caso il prelibatissimo cibo proveniente dalla Terra.

Dal momento che la Terra del Sesto Universo è andata distrutta diverso tempo addietro, l’ingordo Champa propone quindi al fratello di organizzare un piccolo torneo fra i combattenti migliori delle rispettive dimensioni, mettendo in palio le sette “Super Sfere del Drago” disseminate tra l’altro fra il Sesto e il Settimo Universo: in caso di vittoria, infatti, Champa chiederà al Dio Drago (l’essere invocato dalle Super Sfere del Drago, che a differenza di quelle tradizioni sono grandi come pianeti) di spostare la Terra nella sua realtà, affinché possa gustare in qualsiasi momento il cibo preparato dai suoi abitanti.

Data la grande rivalità esistente tra i due gemelli, un Beerus convinto di avere la vittoria in tasca accetta senza esitazione la proposta del fratello, per poi incaricare Goku e Vegeta di reclutare altri combattenti formidabili che possano rappresentare il Settimo Universo durante l’imminente competizione: ogni squadra dovrà infatti essere composta da cinque individui. Una nuova prova attende insomma i due Super Saiyan Blue.

Saga di Black Goku e Trunks del Futuro

Narrato negli episodi 47-67, il quarto arco narrativo di Dragon Ball Super è con tutta probabilità il più riuscito fra quelli finora trasposti in anime, nonché quello più amato dagli appassionati del brand, anche perché a conti fatti è l’unico a presentare un antagonista inedito intrigante e profondamente malvagio. Protagonista principale di questa saga è Trunks del Futuro, che dopo aver sconfitto gli Androidi 17 e 18, Cell e persino il Majin Bu della propria linea temporale ha assistito alla comparsa di un nuovo e pericolosissimo avversario: Black Goku, un individuo che – come suggerito dal nome – è identico allo storico protettore del Settimo Universo. Non essendo abbastanza forte per sconfiggerlo da solo, ancora una volta il figlio di Vegeta si vede costretto a tornare nel passato alternativo che lui stesso ha creato attraverso la macchina del tempo per chiedere aiuto ai suoi amici.

Balzando continuamente tra universi e linee temporali differenti, la Saga di Trunks del Futuro rappresenta un’imperdibile occasione per “riabbracciare” il personaggio fan favorite di Dragon Ball Z e scoprire in quale modo si sia sviluppata la sua timeline dopo la disfatta degli odiati cyborg del Red Ribbon. Tra parallelismi un tantino telefonati e colpi di testa imprevedibili, il quarto arco narrativo di Dragon Ball Super è tra l’altro il primo a mettere da parte l’eccessiva comicità che caratterizza i precedenti per proporre invece un intreccio drammatico sulla falsariga di quanto fatto, decenni orsono, da DBZ. Non a caso, non è affatto esagerato asserire che Dragon Ball Super cominci realmente soltanto dopo l’inaspettato ritorno di Trunks del Futuro.

Saga della Sopravvivenza dell’Universo

Composto perlopiù da una carrellata di episodi riempitivi che tra le altre cose hanno riportato in scena l’indomito Great Saiyaman, Arale, il dottor Senbei Norimaki e tutti gli altri abitanti del Villaggio Pinguino (protagonisti appunto di “Dr. Slump”, altro celebre manga di Akira Toriyama), il settimo cofanetto Blu-ray disc di Dragon Ball Super getta infine le fondamenta dell’appassionante storia che verrà raccontata nelle prossime tre uscite della collana. Su consiglio di Goku, che durante il la competizione col Sesto Universo si è particolarmente divertito, il sommo Zeno – divinità suprema che amministra i dodici universi – deciderà di organizzare un torneo che ancora una volta vedrà affrontarsi i migliori combattenti di realtà diverse.

Tuttavia, laddove la precedente sfida non prevedeva alcuna penalità per lo sconfitto, stavolta le dimensioni perdenti verranno completamente cancellate e solo l’universo vincitore avrà il diritto di continuare a esistere. Giacché i concorrenti di ciascun universo dovranno essere obbligatoriamente dieci, il nostro eroe, “colpevole” di star nuovamente mettendo in pericolo il pianeta Terra, dovrà fare i conti coi suoi amici e arruolare i più valenti guerrieri del suo mondo: un’impresa che, vi anticipiamo, vi lascerà più volte di stucco.

L’edizione Home Video a cura di Anime Factory

Riprendendo quanto fatto coi primi due cofanetti Blu-ray di Dragon Ball Super, i cinque volumi che abbiamo analizzato a questo giro si presentano nell’iconica confezione amaray – con copertina in cartone – che contraddistingue la maggior parte delle uscite targate Anime Factory. Ogni box in edizione limitata include due dischi, per un totale di 13 episodi a cofanetto, cui vanno aggiunti i ricchi booklet comprensivi di riassunti e splendidi artwork dedicati ai personaggi principali delle varie saghe, nonché le cartoline da collezione raffiguranti i guerrieri Saiyan e le divinità del Multiverso.

Reperibili anche in DVD, i cofanetti Blu-ray di Dragon Ball Super sono proposti alla competitiva e ragionevole cifra di 34.99€, tuttavia su Amazon Italia i prezzi delle prime sei uscite oscillano già fra i 18 e i 26€. Una spesa più che consona alla qualità vantata dalla collana, che di mese in mese si sta rivelando puntualmente elevata.