Xbox ripercorre i suoi momenti migliori del 2023 in un video

Xbox ha pubblicato un video che mostra quelli che sono stati i suoi momenti migliori del 2023, tra eventi spettacolari, acquisizioni e l’arrivo di diversi titoli interessanti, tra cui spicca ovviamente l’arrivo di Starfield.

L’anno che si è appena concluso è stato per Microsoft senza dubbio importante con l’annuncio dell’acquisizione di Activision Blizzard che ha segnato un enorme traguardo per la casa di Redmond e l’arrivo di diversi titoli di spessore, tra cui tra i tanti figurano in primis Forza Motorsport e Starfield, il primo nuovo universo in oltre 25 anni di Bethesda Game Studios.

Di seguito trovate il sommario del video, che riporta tutti gli eventi elencati e il relativo minutaggio:

0:00 Introduzione

0:15 Developer Direct e lancio di Hi-Fi RUSH

0:36 Minecraft Legends

0:54 Xbox Wireless Controller Remix Special Edition

1:25 Xbox Games Showcase e Starfield Direct

1:58 gamescom 2023

2:23 Age of Empires IV: Anniversary Edition

2:45 Dieci anni di ID@Xbox

3:20 Xbox Series S | 1 TB Carbon Black

3:39 Starfield

4:12 Starfield Limited Edition Xbox Wireless Controller e cuffie

4:38 Forza Motorsport

4:59 Acquisizione di Activision Blizzard King

5:21 Las Vegas Sphere Xbox Takeover

5:45 Special Olympics Gaming per l’inclusione

6:25 Fortnite

Il 2024 si prospetta un anno comunque interessante per Xbox con l’atteso arrivo di Awoved e Senua’s Saga: Hellblade II. Non mancheranno, ovviamente, anche i consueti show estivi che ospiteranno novità e annunci riguardo i videogiochi in uscita su Xbox Series X/S e in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass, che anche quest’anno si è affermato come servizio solidissimo e ricco di contenuti.