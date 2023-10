Microsoft – Activision Blizzard: dall’Inghilterra il via libera all’acquisizione

L’acquisizione di Microsoft da parte di Activision Blizzard è stata approvata dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito. Si tratta di una trattativa dal valore complessivo di 68,7 miliardi di dollari.

In un comunicato di CMA è dichiarato:

La CMA ha deciso di concedere a Microsoft Corporation (Microsoft) il consenso per l’acquisizione di Activision Blizzard, Inc. (Activision), esclusi i diritti di streaming cloud di Activision al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) (la Fusione), a patto che la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision sia completata prima del completamento della Fusione.