Super Mario Bros. Il Film: pubblicata la guida strategica gratuita per scoprire tutti i segreti della pellicola

Nintendo ha pubblicato una guida per Super Mario Bros. Il Film che permette di scoprire tutte le chicche e i segreti della pellicola.

Nintendo ha pubblicato quella che può essere considerata a tutti gli effetti la prima guida strategica per un film. La guida, disponibile al momento solo in lingua giapponese, si propone di svelare tutti i segreti e gli easter egg nascosti in Super Mario Bros. Il film, apprezzata pellicola che porta le gesta dell’iconico idraulico baffuto sul grande schermo.

Questa guida strategica introduce brevemente alcuni di questi segreti nascosti e i prodotti da cui derivano. Potreste apprezzare ancora di più guardandolo con questo libro in mano. Vi invitiamo a dare un’occhiata”, recita la descrizione.

Dato il successo riscosso dal film, è molto probabile che la guida venga riproposta anche in altre lingue. Nel frattempo, però, potete già dargli un’occhiata a questo indirizzo, dopo aver effettuato il log-in con il vostro account Nintendo.

Vi ricordiamo che recentemente Nintendo ha annunciato che lavorerà all’adattamento cinematografico di un’altra delle sue celebri IP: The Legend of Zelda. Al momento non si hanno molte informazioni sul progetto, ma sappiamo già che si tratterà di un film live-action prodotto al 50% da Nintendo e Sony Pictures Entertainment, con Sony che si occuperà della distribuzione del titolo.