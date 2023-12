Like a Dragon Infinite Wealth: preordine Amazon disponibile al prezzo minimo garantito

Su Amazon Italia è ora possibile effettuare il preordine per la versione PS5, PS4 e Xbox di Like a Dragon Infinite Wealth. Vediamo il prezzo.

Tramite Amazon Italia è possibile effettuare il preordine di Like a Dragon: Infinite Wealth per PS5, PS4 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). La data di uscita è il 26 gennaio 2024. Potete effettuare il preordine del gioco cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Like a Dragon Infinite Wealth è il nuovo GDR della serie Yakuza con protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. Caratterizzato da un sistema di combattimento a turni, il gioco è ambientato in diverse località tra cui figurano anche le Hawaii ed è ricco di attività secondarie e mini-giochi.

