IA nei social META: rivoluzione visiva su Instagram

Instagram ha introdotto il suo strumento di modifica dello sfondo alimentato dall'AI generativa per gli utenti statunitensi. Si attende per l'aggiornamento worlwide

Negli Stati Uniti, Instagram ha lanciato una nuova funzionalità che potrebbe rappresentare la soluzione ideale per condividere foto sempre più uniche e personalizzate. Nello specifico, la funzionalità riguarda la modifica dello sfondo basata sull’intelligenza artificiale, chiamata Backdrop. Si tratta di una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa che si basa sulla tecnologia Emu Edit di Meta. Ahmad Al-Dahle, responsabile di Meta per l’IA generativa, ha postato su Threads che lo strumento consentirà agli utenti di modificare lo sfondo delle loro immagini attraverso messaggi per le Storie. Quando gli utenti toccheranno l’icona dell’editor di sfondo su un’immagine, riceveranno suggerimenti come ad esempio “Su un tappeto rosso”, “Inseguito da dinosauri” e “Circondato da cuccioli”. Gli utenti possono anche scrivere i propri prompt per cambiare lo sfondo. Una volta che un utente pubblica una Storia con lo sfondo appena generato, gli altri vedranno un adesivo “Provalo” con la richiesta, in modo che anche loro possano giocare con lo strumento di generazione delle immagini.

La nuova funzionalità “Backdrop” di Meta

Non parliamo solo di un normale filtro applicabile a una foto, ma di un’autentica rivoluzione nel modo in cui concepiamo lo sfondo delle nostre immagini. Con questa novità, è possibile trasformare radicalmente lo sfondo di un’immagine semplicemente selezionando elementi o aggiungendo un messaggio. Si tratta di una potente funzione AI, un vero e proprio passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale. Questa straordinaria funzione, attualmente fruibile solo negli Stati Uniti, è stata progettata per essere accessibile con un semplice tocco, mantenendo comunque l’intuitività tipica di Instagram e dei social network in generale. È parte di un più ampio sforzo di Meta nel portare l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza degli utenti, senza dover abbandonare l’ambiente familiare dei social network come Instagram. Tuttavia, in attesa che questa funzionalità arrivi in Europa, ci si può già immergere nelle altre modifiche basate sull’intelligenza artificiale presenti su Instagram, sfruttando adesivi personalizzati o la selezione di foto e video direttamente dalla piattaforma.

Queste innovazioni fanno parte della strategia complessiva di Meta Mark Zuckerberg

Zuckerberg ha da tempo fatto dell’intelligenza artificiale uno dei punti focali dei suoi progetti. L’integrazione dell’AI non riguarda solamente Instagram ma si estende a tutte le piattaforme di Meta: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram stanno gradualmente introducendo funzionalità innovative basate sull’AI. “Imagine with Meta“, ad esempio, è un altro strumento introdotto recentemente, ancora limitato agli Stati Uniti. Si tratta di un generatore di immagini AI gratuito che, attraverso l’inserimento di un prompt, consente di sbloccare la propria creatività, producendo immagini in modo semplice e intuitivo. L’accesso a questo generatore di immagini AI avviene al di fuori delle app Meta, richiedendo l’accesso tramite un sito web indipendente. Al momento, però, l’utilizzo in Italia è impedito da un errore visualizzato sul sito. Se si desidera sperimentare questo strumento, si può ricorrere a una VPN che consenta un accesso sicuro a risorse non disponibili in Europa.

Le novità del gruppo meta

Meta sta attraversando un periodo di uscite, aggiornamenti e novità, tra cui spicca l’arrivo in Europa del tanto atteso social network Threads. L’applicazione del social Threads, ora è disponibile per iOS e Android. Mark Zuckerberg ha l’obiettivo di espandere le funzioni basate sull’intelligenza artificiale anche su questa piattaforma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. Per ora il social offre diverse funzionalità interessanti, ha catturato l’attenzione degli utenti, in particolare la possibilità di rispondere a un thread con messaggi vocali. Una funzione, utilizzabile nei commenti e nei post, che offre un modo nuovo e immediato di interagire all’interno della piattaforma. Ma oltre i messaggi vocali, è possibile sfruttare tutte le funzionalità attualmente disponibili, sperimentando un modo nuovo e coinvolgente di interagire sui social network. Inoltre, collegando il proprio account Instagram, sarà possibile visualizzare i thread di chi si segue direttamente dal social, rendendo l’esperienza su entrambi i social network di Meta ancora più immersiva.