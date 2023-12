Doctor Who 14: il teaser trailer della serie con Ncuti Gatwa

Dopo gli speciali che hanno messo al centro il personaggio di David Tennant, è stato lanciato il teaser trailer di Doctor Who 14, la stagione che avrà come protagonista Ncuti Gatwa.

Ecco il filmato.

Accanto al quindicesimo dottore interpretato da Ncuti Gatwa ci sarà Millie Gibson, che vestirà i panni del personaggio Ruby Sunday.

Lo stesso Ncuti Gatwa ha dichiarato sulla sua esperienza con il personaggio del dottore, e con l’idea di vestirne i panni:

Non ci sono parole- ha dichiarato- sento un mix tra l’essere profondamente onorato, più che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e questo show significano tantissimo per così tante persone in tutto il mondo, me compreso. Ognuno dei miei predecessori ha gestito questa responsabilità e questo privilegio in maniera unica, e con tanta cura. Farò del mio meglio per fare la stessa cosa. E poi Russell T Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso, e poter lavorare con lui è un sogno che è diventato realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente. L’intera squadra ha dato il cuore per questa serie. A differenza del Dottore, forse ho un solo cuore, ma lo sto dando tutto per questo progetto.