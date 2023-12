Sea of Stars: rimosso il personaggio di The Completionist dopo lo scandalo che ha investito lo youtuber

In Sea of Stars è stato rimosso il personaggio ispirato a The Completionist, lo youtuber accusato di aver intascato dei fondi destinati ad un'associazione benefica.

Un recente aggiornamento di Sea of Stars ha rimosso il personaggio di Jirard the Constructionist e tutti i riferimenti a questo presenti nel gioco. Il motivo è da ricercarsi nello scandalo che ha investito lo youtuber a cui il personaggio si ispira: Jirard “The Completionist” Khalil.

Nelle scorse settimane, infatti, The Completionist è stato accusato dai suoi colleghi Youtuber Mutahar and Karl Jobst di aver intascato dei fondi inizialmente destinate a diverse associazioni benefiche. Si parlerebbe di una truffa di oltre 600.000 dollari che Khalil avrebbe raccolto grazie alle donazioni effettuate dai suoi spettatori durante le dirette Youtube. Da quanto è emerso, inoltre, sembra che questa truffa sarebbe stata portata avanti da Khalil per anni, con molti fan ovviamente ignari che le loro donazioni stessero in realtà andando nelle tasche dello youtuber.

La truffa dei fondi di beneficenza e le parole di Sabotage Studio

Ovviamente, venuto fuori lo scandalo, lo youtuber ha tentato subito di mettere una pezza, pubblicando un video in cui spiegava la situazione dopo aver versato i 600.000 dollari dovuti agli enti di beneficenza in questione. Nello specifico, Khalil nel filmato sottolinea come non ci fosse alcun intento malevolo e di aver trattenuto semplicemente la somma in attesa di trovare la giusta associazione a cui inviare il denaro. Il tutto, ovviamente, non è servito a risolvere la questione: molti utenti, nonostante il denaro sia ormai giunto a destinazione, si sentono ancora furiosi, turbati ed increduli per quanto accaduto.

La situazione di Khalil è al momento ancora in evoluzione, mancano ancora tutta una serie di elementi da valutare per avere un quadro chiaro della vicenda, ma intanto gli autori di Sea of Stars hanno voluto tirarsi fuori da eventuali problemi rimuovendo tutti i contenuti relativi a The Completionist, incluso il personaggio a lui ispirato.

Di seguito trovate quanto dichiarato dal director del gioco, Thierry Boulanger, in merito alla decisione di rimuovere il personaggio ispirato allo Youtuber:

Una piccola patch sarà disponibile su Steam e sarà presto presentata su console per sostituire l’NPC costruttore in Mirth. Siamo arrivati a questa decisione dopo aver monitorato attentamente gli eventi delle ultime settimane e, sebbene non sia nostro compito esprimere giudizi, è nostra priorità mantenere uno spazio positivo e ottimista che rifletta lo spirito delle nostre intenzioni, siano esse creative o di altro tipo. Come sempre, apprezziamo il vostro sostegno e confidiamo che rispetterete la nostra decisione mantenendo il tono della conversazione in linea con l’essenza di ciò che rende i nostri giochi e la nostra comunità ciò che sono. Grazie”.

Ricordiamo che il team aveva voluto inizialmente omaggiare Jirard Khalil, personalità molto vicina al director, con la presenza di un personaggio a lui dedicato per ringraziarlo di aver contribuito attivamente al supporto e alla promozione del progetto attraverso i suoi stream.

Sicuramente nei prossimi mesi avremo modo di saperne di più sulla vicenda, ma nel frattempo, Khalil continua a subire pesanti accuse da parte della community, sempre più convinta di essere stata truffata in tutto e per tutto da un content creator principalmente noto proprio per il suo operato a scopo benefico.