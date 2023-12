Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto: a Roma l’evento ufficiale il 27 e 28 dicembre

L’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà le suggestive musiche di Nicholas Hooper in sincrono con l’intero film in Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto.

Il ritorno di Lord Voldemort e l’arrivo della terribile Dolores Umbridge, la ribellione compatta dell’Esercito di Silente: con ” Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto” uno dei capitoli più complessi della saga torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta di un grande direttore d’orchestra.

L’Orchestra Italiana del Cinema presenta dunque, per la prima volta a Roma (e dopo la tappa milanese del 9 e 10 dicembre) “Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto”, in arrivo all’Auditorium della Conciliazione mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre. Sul palco una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti che sotto la direzione del Maestro Benjamin Pope eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri e con i dialoghi in italiano.

In questo quinto film della serie il Signore Oscuro è tornato, ma il Ministero della Magia cerca di mantenere segreta la verità sull’incarico di un nuovo e ambizioso professore di Difesa dalle Arti Oscure a Hogwarts. Ron ed Hermione convincono Harry ad addestrare segretamente gli studenti per l’imminente guerra magica, e un nuovo e terrificante scontro tra il bene e il male è in agguato.

Nominato per un World Soundtrack Discovery Award, il compositore Nicholas Hooper ha utilizzato tecniche sperimentali e strumenti unici per comporre due nuovi temi principali che riflettono l’influenza di Voldemort sulla psiche di Harry. Utilizzando i tamburi Taiko giapponesi, Hooper permette a una corrente più sinistra e nefasta di permeare l’avventura magica di Harry e dei suoi amici, mentre si preparano alla guerra in arrivo.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts, produttore e direttore della serie di concerti di Harry Potter, spiega:

La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile.

Brady Beaubien, di CineConcerts e Concert Producer, aggiunge:

Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico torni a goderne la magia.

Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e produttore dello show in Italia, dichiara in merito:

Siamo orgogliosi di aver portato per primi in Italia una nuova ed emozionante forma di spettacolo dal vivo come The Harry Potter Film Concert Series. Il ruolo della musica nel film è cruciale e questa è un’occasione più unica che rara per poter ammirare i musicisti creare un suono straordinario e scoprire i colori e le suggestioni che gli strumenti sono in grado di generare in relazione a ogni momento del film. Harry Potter è una delle maggiori saghe di successo nella storia e penso che la serie di film-concerto sia una meravigliosa opportunità adatta a tutte le età, per rivivere o scoprire fin dall’inizio questa emozionante avventura e lasciarsi trasportare dalla magia della sua musica.

L’evento si terrà presso l’Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione, 4, a Roma, mercoledì 27 dicembre (ore 20,30) e giovedì 28 (ore 15 e ore 20,30). Per maggiori informazioni:

La “Harry Potter Film Concert Series” è una creazione Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts, l’unica tournée concertistica al mondo dedicata ai film di Harry Potter. Dal debutto di “Harry Potter e la Pietra Filosofale in Concerto” nel 2016, più di 3 milioni di fan hanno goduto di questa magica esperienza, per un totale di oltre 2.973 spettacoli in più di 48 paesi in tutto il mondo compresi quelli programmati fino al 2025. Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Studios in partnership con Cineconcerts e Warner Bros. Consumer Products.

