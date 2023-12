Rise of the Ronin per PS5, preordine Amazon disponibile in sconto

Su Amazon Italia è possibile effettuare il preordine di Rise of the Ronin per PS5 a prezzo scontato. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di Rise of the Ronin per PS5. La data di uscita su PlayStation 5 è il 22 marzo 2024. Lo sconto segnalato è del 14% rispetto al prezzo consigliato. Potete effettuare il preordine cliccando sul box che trovate qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Rise of the Ronin è il nuovo action RPG targato Team Ninja e Koei Tecmo, ambientato nel giappone feudale dopo l’epoca Tokugawa. Nel gioco vestiremo i panni di un Ronin, un samurai senza padrone e vivremo una storia in cui le nostre scelte influiranno sullo sviluppo della trama.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.