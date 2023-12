Bloober Team oltre Silent Hill 2: il team è al lavoro su un nuovo horror basato su un’IP di Skybound

Bloober Team ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto. Il team avrebbe, infatti, da poco siglato un accordo di licenza e publishing per sviluppare un gioco basato su un’IP di Skybound Entertainment, lo studio partner di Image Comics fondato da Robert Kirkman, già autore di Invincible e The Walking Dead.

Bloober Team non ha rivelato molti dettagli sul nuovo gioco, al momento denominato come progetto R. Sembra però che si tratti nuovamente di un gioco horror con periodo d’uscita fissato al 2025.

Questo progetto è un altro passo nella nostra strategia da Second party, nella quale lavoriamo con partner esterni per portare il nostro know-how in ambito horror”, ha riferito al riguardo il CEO di Bloober, Piotr Babieno. Questi sono giochi programmati non solo per portare profitto finanziario, ma anche come prossimi passi per attuare la nostra strategica verso la fine del 2027. Abbiamo conosciuto i nostri amici di Skybound diverso tempo fa e siamo sicuri che sarà una cooperazione di successo. Quello attuale per noi è un periodo ricco di impegni, ma il 2023 è stato un grande anno. Penso che in futuro sorprenderemo molte persone”

Non ci resta dunque che attendere nuovi dettagli riguardo questo misterioso nuovo progetto. Tempo fa il team aveva rivelato che era in procinto di entrare in nuova nuova fase produttiva che avrebbe avuto inizio già con lo sviluppo del remake di Silent Hill 2. Lo studio ha intenzione di specializzarsi nel genere horror, allontanandosi però dai classici “walk simulator” alla Layers of Fear per abbracciare esperienze più complesse sia in termini di gameplay che di atmosfere.

Tutto tace, invece, per quanto riguarda Silent Hill 2. I lavori sul remake dovrebbero essere ormai conclusi, ma la data d’uscita non è stata ancora rivelata.