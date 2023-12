Studio Ghibli: dal 20 dicembre al 7 gennaio apre lo store a Roma

Per tutti gli appassionati italiani degli Studio Ghibli, ed in particolare per coloro che vivono a Roma, queste feste natalizie riserveranno un bel regalo: da oggi, 20 dicembre, al 7 gennaio sarà aperto uno store dedicato alla casa di produzione giapponese.

Ecco alcune immagini.

Il pop-up store dello Studio Ghibli sarà sito presso il cinema Giulio Cesare in Viale Giulio Cesare 229. All’interno del negozio si potranno acquistare gadget e oggetti ufficiali della casa di produzione. Lo store resterà aperto ogni giorno dalle 15:30 alle 21, fino al 7 gennaio.

L’apertura di un pop-up store dedicato allo Studio Ghibli arriva in occasione dell’uscita dell’ultimo film di Hayao Miyazaki, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche in Italia dall’1 gennaio.

Ricordiamo che il lancio del lungometraggio in Giappone è stato piuttosto particolare. Il ragazzo e l’airone è uscito nelle sale nipponiche senza alcun trailer di lancio. Mentre in Occidente la campagna di sponsorizzazione è stata più ampia.

Il ragazzo e l’airone è stato anche presentato in Italia durante la Festa del Cinema di Roma, ad Alice nella Città. Successivamente è stato mostrato in anteprima anche durante il Lucca Comics & Games 2023.

