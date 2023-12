I possessori del visore Meta Quest adesso possono usare Word, Excel e Power Point in modalità VR

Tre delle applicazioni Office di Microsoft sono ora disponibili sulle cuffie Quest di Meta e, pur non essendo ottimizzate per la VR, funzionano in modo soddisfacente

Microsoft ha lanciato la suite Office di base gratuitamente sullo store di Meta Quest. Tutto ciò che serve è un account Microsoft e una delle quattro cuffie Meta Quest disponibili: l’Oculus Quest originale, il Meta Quest 2, il Meta Quest Pro e, naturalmente, il Meta Quest 3. Quindi, andare sullo store di Meta Quest e scaricare gratuitamente le applicazioni Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel e Microsoft Word.

Il mondo Quest di Meta

Il Meta Quest 3 è arrivato tre anni dopo l’Oculus Quest 2, con un aggiornamento massiccio per certi versi e deludente per altri. Disponibile con mesi di anticipo rispetto all’Apple Vision Pro, il Quest 3 è in grado di trovare un equilibrio tra il target dei giocatori VR e la nuova frontiera della realtà mista (MR). Il Quest 3 è in grado di riprodurre il la stanza in cui vi trovate molto fedelmente e con dettagli che consentono di visualizzare lo schermo del telefono in modo abbastanza chiaro da poter leggere le informazioni mostrate. Sebbene questo abbia applicazioni interessanti, i fan del Quest 2 saranno più interessati ai miglioramenti hardware apportati alla grafica, alla risoluzione, al campo visivo, all’audio e ad altro ancora.

Efficienza e connessione: le App di Microsoft per le Cuffie Quest

Ogni applicazione del pacchetto Office, dedicata ai visori Quest, è molto piccola (circa 1,3 MB ciascuna) e sarà sufficiente accedere al proprio account Microsoft una sola volta per poterle utilizzare tutte e tre. Microsoft ha mantenuto le app molto piccole perché tutte e tre le applicazioni vengono eseguite nel cloud. Ciò consente di mantenere elevate le prestazioni delle cuffie Quest e di passare rapidamente da un’app all’altra toccando le icone sulla barra dei menu universali nella parte inferiore dell’interfaccia utente Quest.

Il pacchetto Office con Quest è multitasking

È anche possibile eseguire tutte e tre le applicazioni contemporaneamente sul Meta Quest tenendo premuta l’icona di ciascuna applicazione sulla barra universale in basso, quindi trascinandola in una delle tre posizioni disponibili per la finestra. Qui il video dimostrativo:

Lo scorso ottobre, Meta e Microsoft hanno annunciato la loro partnership per portare Microsoft Office, Azure e persino Windows 11 su Meta Quest. Tredici mesi dopo, stiamo vedendo quattro delle app promesse andare finalmentel ive sui visori Meta Quest, con molte altre app di produttività già pianificate per realtà virtuale e realtà mista di Meta.

Ne vale davvero la pena?

Tuttavia, anche se funziona in VR, il pacchetto Office non è ottimizzato per la VR, infatti si riscontrano alcune piccole difficoltà utente. Chi lo ha testato afferma che non è ergonomico selezionare le minuscole icone di formattazione di Word o muovere il cursore. Inoltre, il tempo stimato per scrivere un breve documento è stato di 10 minuti, utilizzando principalmente il tracciamento della mano e la tastiera Quest su schermo. La tastiera risulta molto più lenta rispetto all’uso di una tastiera touchscreen. In sostanza, l’applicazione potrebbe ancora essere inadatta per essere utilizzata per la produttività. Microsoft e Meta hanno annunciato nel 2022 l’arrivo delle app, Teams, Windows e Xbox Cloud Gaming sulle cuffie Quest e l’app Xbox Cloud Gaming è stata lanciata questa settimana. Microsoft sta inoltre lavorando per portare Word, Excel e Teams su Vision Pro di Apple.