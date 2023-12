IF – Gli Amici Immaginari: teaser trailer e featurette del film con John Krasinski e Ryan Reynolds

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, ovvero gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati ai rispettivi bambini. Dall’immaginazione di John Krasinski, lasciatevi stupire dalla magia che si cela dietro questa originale pellicola, grazie al primo teaser ufficiale della pellicola e al suo primo dietro le quinte, proposto già oggi in anteprima, coi sottotitoli in italiano.

“Gli amici immaginari non sono solo adorabili creature. Sono capsule del tempo per i nostri sogni, speranze e ambizioni”: IF – Gli Amici Immaginari è interpretato da Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno (nella versione originale) Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Steve Carell e molti altri ancora.

Si tratta di una produzione Sunday Night / Maximum Effort, con John J. Kelly, George Dewey come produttori esecutivi e Allyson Seeger, Andrew Form, Ryan Reynolds, John Krasinski tra i produttori. Nel cast: Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Alan Kim, Liza Colón-Zayas e Steve Carell. La pellicola arriverà a maggio sui grandi schermi statunitensi, mentre non è ancora stata stabilita una data italiana ufficiale. Si tratta di una pellicola discretamente originale, con al centro due attori molto benvoluti negli ultimi anni: La carriera di Reynolds è andata in crescendo negli ultimi anni, soprattutto grazie a Deadpool (di cui i Marvel fan attendono con trepidazione il terzo episodio), Free Guy – Eroe per gioco e The Adam Project. Krasinski, dal canto suo, ha diretto gli apprezzati due episodi de A Quiet Place ed è stato accolto bene nel ruolo (quasi un cameo) di Mister Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Leggi anche: