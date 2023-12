Andre Braugher: morto l’interprete di Brooklyn Nine-Nine

Aveva 61 anni Andre Braugher, e gli appassionati lo ricorderanno per essere stato tra gli attori protagonisti di Brooklyn Nine-Nine. L’interprete è scomparso lunedì, e la notizia della sua morte è stata da poco riportata.

Sembra che a portare via Andre Braugher sia stata una malattia, di cui soffriva da poco tempo. NBC e Universal television hanno condiviso questo messaggio:

Andre Braugher era l’attore che gli altri nella professione avrebbero sempre aspirato ad essere. Con il suo Frank Pembleton di “Homicide: Life on the Street” ha trasmesso ferocia e dignità. Oltre alla sua abilità come attore drammatico, anche le sue doti comiche sono state più che in rilievo con il Capitano Holt di “Brooklyn Nine-Nine”. Le sue interpretazioni continueranno a ispirare le generazioni future e ci mancherà moltissimo.