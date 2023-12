Videogiochi leggendari: dal 28 dicembre la collana di libri in edicola

Dal 28 dicembre sarà disponibile in edicola il primo numero della collana Videogiochi Leggendari, edita da RBA, e che ha l’obiettivo di raccontare le saghe videoludiche più importanti, attraverso dei libri che ne descrivono il percorso. La prima uscita sarà su Super Mario.

Il prezzo di lancio per la prima uscita di Videogiochi Leggendari è di 2,99 euro, mentre le altre uscite saranno disponibili a 10,99 euro, con cadenza settimanale. Ecco la descrizione del progetto:

Nomi leggendari come Legend of Zelda, Final Fantasy, Super Mario e Resident Evil hanno trasformato il videogioco in una manifestazione cardine della cultura dei nostri tempi. Questa collezione di libri svela la storia del videogioco attraverso i titoli e le saghe più importanti. Un tour dell’universo dei giochi preferiti con cui rivivere molte delle ore trascorse alla console.