Grand Theft Auto VI: il trailer d’annuncio dell’attesissimo videogioco

Lo attendevamo per oggi pomeriggio e invece eccolo qui, uscito in notturna contravvenendo all’annuncio originale, si dice per sfuggire a un triste destino di lancio in formato bootleg dopo essere stato in qualche modo leakato. Ad ogni modo, Grand Theft Auto VI è realtà e si presenta a noi con un densissimo teaser di un minuto e mezzo che ci promette di farci tornare a Vice City nel 2025.

Il video conferma quanto trapelato più di un anno fa, quando un insider è riuscito a bucare la sicurezza dei server Rockstar riversando in rete tantissimi materiali preliminari, di studio e sviluppo del titolo, tratti da una versione Alpha. Le basi sono quelle svelate all’epoca, dai protagonisti all’ambientazione. Il filmato, accompagnato dalle note della canzone “Love Is A Long Road” di Tom Petty, ci regala un assaggio di quello che vedremo in azione, pur restando vago sul gameplay. Sappiamo che i protagonisti della vicenda saranno due, un uomo e una donna (della quale conosciamo il nome: Lucia) che si alleeranno per portare avanti un disegno criminale di qualche sorta sullo sfondo della vivace Vice City, ben nota ai fan della saga poiché ambientazione delle disavventure di Tommy Vercetti molti anni prima in Grand Theft Auto: Vice City. I tempi cambiano e, come vediamo nel trailer, i social ora hanno un ruolo importante nel documentare la vita degli abitanti della città, tra la spiaggia, gli after hour e la (desolante) vita di tutti i giorni.

Siamo in fervente attesa per nuove informazioni relative a Grand Theft Auto VI: per ora tutto quel che sappiamo è che uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025 (quindi, senza contare eventuali rimandi, potremmo dover aspettare anche due anni pieni) e, inevitabilmente, anche su PC, in seguito. Nel frattempo, restate con noi perché a breve vi proporremo un’analisi del trailer nel dettaglio.

