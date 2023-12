Cyberpunk 2077: Ultimate Edition disponibile: ecco il trailer italiano

A partire da oggi, 5 dicembre, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, per l’acquisto in versione digitale ovunque ed in versione fisica in alcuni negozi selezionati (mentre scriviamo la notizia, lo store italiano di Amazon risulta sfornito, ma nuove copie potrebbero tornare presto disponibili). Il tutto arriva in contemporanea con l’aggiornamento gratuito 2.1, scaricabile ad ogni modo da qualunque possessore del titolo. La nuova versione del popolare (e chiacchieratissimo) videogioco viene presentata in un nuovo trailer di lancio, che vede anche la partecipazione di Keanu Reeves e Idris Elba, che hanno prestato volto, voce e movenze l’uno per il titolo principale e l’altro per l’espansione. Sono molto lontani i tempi in cui il gioco, al lancio, si è mostrato a dir poco claudicante dal punto di vista tecnico: ora fila che è una meraviglia e la quantità di contenuti è spaventosa.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition contiene il gioco base, la sua espansione Phantom Liberty e l’Update 2.0, che ha introdotto diverse revisioni al gameplay e miglioramenti al gioco. Questa nuova uscita permette ai giocatori di scoprire ogni storia che Night City può offrire, tutto in una sola edizione: il nuovo update 2.1 è il coronamento del tutto.

Nella Ultimate Edition, potrete vivere la storia originale di Cyberpunk 2077 assieme alla nuova espansione spy-thriller Phantom Liberty — una storia di spionaggio ad alto rischio nel pericoloso distretto di Dogtown. Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo. Questa uscita contiene l’espansione Phantom Liberty, tutti i DLC gratuiti rilasciati finora ed il gioco base, compreso l’aggiornamento gratuito 2.0, il quale ha rinnovato molte delle meccaniche di gioco, tra cui gli alberi abilità, combattimento su veicoli e miglioramenti all’IA della polizia e dei nemici; ha portato anche numerose aggiunte tra cui nuovi vestiti, armi e veicoli. L’update 2.1 invece ha (finalmente) inserito la metro NCART completamente funzionante, nuovi veicoli e musiche e svolti di trama con i partner.

