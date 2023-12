Bitcoin supera i 40.000 dollari: la criptovaluta torna in auge

Arrivano buone notizie per gli investitori in criptovalute: Bitcoin è arrivato a toccare la quota record di 40.000 $.

Bitcoin è di nuovo sulla cresta dell’onda. La criptovaluta leader a livello mondiale ha nuovamente raggiunto un nuovo apice: 40.000 $. È la prima volta che accade in questo 2023. Il suo valore è arrivato a toccare l’impressionante cifra di $41.520 dollari intorno alle ore 12.30am ET (18.30 ora italiana).

Si tratta del picco più elevato degli ultimi 19 mesi, in base ai dati che sono stati forniti da Coin Metrics.

Performance senza precedenti da maggio 2022

La barriera infranta dei 40.000 $ è a tutti gli effetti un evento importantissimo, poiché Bitcoin non arrivava a questi livelli dal mese di maggio del 2022. Questo evento straordinario ha trovato il suo terreno fertile da ben due fattori di mercato molto importanti.

Da un lato, c’è grande e diffuso entusiasmo tra i trader in merito alla potenziale approvazione da parte delle autorità degli Stati Uniti di un Exchange Traded Fund (ETF) sul Bitcoin. Una prospettiva questa che ha innescato grande fiducia e notevole interesse nel mercato.

Dall’altro lato, in tanti sono convinti che la Federal Reserve, attualmente sotto l’attenta e lucida guida di Jerome Powell, abbia tutta l’intenzione di dare il là a una svolta fondamentale nella politica monetaria nel 2024.

Intanto c’è la concreta possibilità che vengono tagliati i tassi di interesse. Il motivo è presto spiegato: il rallentamento della crescita dell’inflazione negli USA. C’è da tenere conto delle dichiarazioni alquanto ambigue rilasciate dallo stesso Powell, il quale ha parlato della possibilità di nuovi rialzi dei tassi. Dichiarazioni queste che hanno sollevato un po’ di domande da parte degli addetti ai lavori, con conseguenti incertezze sui mercati finanziari.

La posizione hawkish di Powell e il “bluff” del mercato

Jerome Powell ha cercato di mantenere una posizione hawkish, tipica di chi persegue politiche monetarie più “dure”. Il presidente della Federal Reserve ha ribadito l’intenzione di alzare i tassi, quantunque i dati macroeconomici hanno mostrato la decelerazione da parte dell’inflazione. Eppure, ci sono diversi analisti che parlano di un mercato propenso a interpretare queste dichiarazioni alla stregua di un “bluff” da parte del presidente.

L’incertezza crescente non ha fatto altro che aumentare gli investimenti a favore di asset “non stampabili”. A dirlo è il boom dei Bitcoin buy e del rally dell’oro.

Scommesse sull’ETF Bitcoin e l’incontro con il Sec

Al di là delle aspettative collegate alla Federal Reserve, gli investitori continuano a scommettere sull’approvazione di un ETF Bitcoin. L’incontro avvenuto tra i funzionari del Sec (Securities and Exchange Commission) e i dirigenti di BlackRock, Grayscale e del Nasdaq ha assunto una valenza fondamentale in tale contesto.

Nel suo memo, il Sec ha messo nero su bianco che durante l’incontro con Grayscale si è parlato di una possibile trasformazione in ETF del Grayscale Bitcoin Trust. Tale prospettiva, che in precedenza era stata ostacolata dal Sec, adesso potrebbe ricevere il nulla osta, aprendo di fatto la strada a sviluppi nel mercato delle criptovalute tutti nuovi.

Il futuro della criptovaluta dipende dall’approvazione del Sec

Bitcoin vuole arrivare a 50.000 $, intento che potrebbe subire un’ulteriore accelerazione grazie all’approvazione di un ETF spot da parte della Sec sulla criptovaluta. Non mancano i dubbi da parte degli esperti, i quali avvisano che mancano garanzie adeguate sulla convinzione diffusa che l’aumento dei prezzi possa essere la diretta conseguenza dell’approvazione da parte del Sec.

Il co-fondatore di Nexo, Antoni Trenchev, società di asset digitali, ha affermato che bisogna andare cauti quando si valuta la tendenza del Bitcoin, suggerendo quanto sia prematuro festeggiare prima del dovuto.

Insomma, questo ultimo scorcio di 2023 testimonia come il settore delle criptovalute sia in ripresa. In prima linea c’è la criptovaluta principe, ossia Bitcoin, che sta crescendo in quotazione. Il prossimo anno l’incertezza della politica monetaria, le aspettative sull’ETF e i possibili sviluppi regolamentari potrebbero dare ulteriore linfa vitale al Bitcoin.