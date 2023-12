Iron Man: Kevin Feige chiude al ritorno di Robert Downey Jr.

Dopo che erano state ventilate delle voci sul possibile ritorno di Robert Downey Jr. come Iron Man, di Chris Evans come Captain America, e di Scarlett Johansson come Black Widow, Kevin Feige ha chiuso a queste possibilità, almeno per quanto riguarda la presenza dell’Iron Man di Downey Jr.

Ecco le sue parole:

Quel momento lo terremo protetto, e non lo toccheremo più (riferendosi alla morte di Iron Man in Avengers: Endgame). Abbiamo tutti lavorato tanto per molti anni, con l’obiettivo di arrivare a questo punto, e non vorremmo mai annullarlo magicamente, per nessuna ragione.

Le voci che avevano fatto parlare di un possibile ritorno dei vecchi interpreti del Marvel Studios per le nuove produzioni nascevano sull’onda del successo di Spider-Man: No Way Home, film in cui il ritorno di interpreti come Tobey Maguire e Andrew Garfield ha alzato di tantissimo l’interesse del pubblico.

E, considerando che le nuove produzioni dei Marvel Studios, da Gli Eterni fino ad arrivare a The Marvels, non hanno fruttato grande successo alla Casa delle Idee, il fatto di poter ridare spazio all’ Iron Man di Robert Downey Jr., al Captain America di Chris Evans, ed alla Black Widow di Scarlett Johansson, potrebbe essere un modo per ridare grossa attenzione ai Marvel Studios.

Del resto, dopo l’enorme successo di Avengers: Endgame, sembra difficile replicare. Parliamo di un film che ha ottenuto 2,7 miliardi totali d’incassi, e che è al secondo posto tra i lungometraggi che hanno incassato di più nella storia del Cinema.

Come si rilanceranno i Marvel Studios?

Ora i Marvel Studios hanno bisogno di rilanciarsi, e per questo motivo, sono in preparazione film come I Fantastici Quattro, e si parla da tempo dell’introduzione degli X-Men. Una nuova luce (più oscura) potrebbe essere data dal titolo su Blade, che è in lavorazione da anni, ma le cui riprese non sono ancora partite.

I Marvel Studios puntano a formare un nuovo gruppo di supereroi che il pubblico possa amare, ma la strada da tracciare potrebbe essere diversa rispetto a quella che ha portato dall’Iron Man del 2008 all’Avengers: Endgame del 2019.

Sembra che la Casa delle Idee abbia compreso la necessità di slegare un po’ i personaggi tra di loro, soprattutto per quanto riguarda i forti legami tra cinema e televisione. Per questo motivo delle produzioni televisive come il telefilm su Echo, andranno a finire nel banner “Marvel Spotlight”, dedicate a produzioni fuori continuity, e incentrare su un personaggio specifico.

