Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriva il prossimo mese: vediamo cosa contiene e se vale la pena acquistarla

Dopo i leak comparsi nelle scorse ore, CD Projekt RED ha ufficializzato l’arrivo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, l’edizione definitiva del suo GDR fantascientifico. Il pacchetto includerà il gioco base, l’espansione Phantom Liberty, gli aggiornamenti rilasciati sino ad oggi e tutta una serie di altri contenuti. Ultimate Edition sarà disponibile sia in versione fisica che digitale a brevissimo, più precisamente a partire dal 5 dicembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L’edizione Ultimate, in realtà, era stata già ufficializzata dal team qualche mese fa. CD Projekt, infatti, aveva confermato che il pacchetto sarebbe arrivato dopo l’uscita dell’espansione ed a quanto pare, ha mantenuto la promessa. Vediamo nel dettaglio cosa contiene l’Ultimate Edition e se vale davvero la pena acquistarla.

I contenuti

Come sottolineato in apertura, l’Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 includerà non solo il gioco base, nella sua versione più aggiornata, ma anche l’apprezzata espansione Phantom Liberty con tutta una serie di extra. Il lancio è supportato, infatti, da una nuova serie di gadget digitali disponibili come parte del programma “My Rewards” per tutti gli utenti registrati.

Cosa cambia con l’aggiornamento 2.0

Stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED, questa edizione è il modo migliore per godersi l’esperienza di Cyberpunk 2077, nel modo più completo possibile e sfruttando le numerose novità introdotte grazie al recente arrivo del nuovo maxi-aggiornamento.

Per chi non lo sapesse, l’update 2.0 ha donato nuova linfa vitale al gioco di CD Projekt, introducendo tutta una serie di novità e miglioramenti al gameplay, tra cui spiccano la rivisitazione del combat system, l’introduzione un nuovo sistema di perk, un’IA di nemici e polizia migliorata, nuovi veicoli, nuove armi e tanto altro ancora.

La versione 2.0 di Cyberpunk 2077, dunque, permette finalmente di far vivere ai giocatori un’esperienza molto più linea con le loro aspettative originali riguardo al gioco, cercando di offrire al tempo stesso nuovi motivi per riprendere in mano l’avventura a chi ha già avuto modo di varcare le porte di Night City.

Vale la pena ricordare, inoltre, che l’arrivo della Ultimate Edition segna non solo il primo approdo di Phantom Liberty su supporto fisico, ma anche l’arrivo della prima versione fisica del gioco per le console di nuova generazione. Al lancio, infatti, se ricordate, il team aveva rilasciato solo le versioni PS4 e Xbox One, seppur compatibili con PS5 e Xbox Series.

L’arrivo dell’edizione definitiva segna un vero e proprio rilancio per Cyberpunk 2077, iniziato con l’uscita della versione 2.0 e giunto oggi al termine con la riproposizione di un pacchetto completo che ha l’obiettivo di fornire ai giocatori un’avventura finalmente libera da tutte quelle problematiche che hanno inficiato l’originale esperienza di gioco.

Vale la pena acquistarla?

L’Ultimate Edition arriverà sul mercato al costo di 59,99 euro. Un prezzo comunque sia contenuto, se prendiamo in considerazione il fatto che il pacchetto include, oltre ai vari extra, l’espansione Phantom Liberty che da sola costa all’incirca 30 euro. Se non avete ancora avuto modo di immergervi nell’avventura di Cyberpunk 2077 e stavate proprio aspettando l’occasione dell’uscita di una versione solida e rifinita, questa rappresenta sicuramente l’occasione ideale per recuperalo in forma completa.

Al momento sui vari store digitali è possibile acquistare il pacchetto Cyberpunk + Phantom Liberty che, però, ha un costo di listino pari a 79,99 euro sullo store Xbox, 69,99 euro su PS Store e 89,98 su Steam. L’edizione Ultimate vi permetterebbe di risparmiare un bel po’ sull’acquisto dei due prodotti con l’aggiunta di diversi extra.

Se siete, però, tra quei giocatori che hanno avuto già modo di mettere le mani su Cyberpunk 2077 e siete interessati solo all’espansione, il consiglio è quello di aspettare un ulteriore calo di prezzo. A patto ovviamente che non siate tra quei giocatori amanti del supporto fisico: in questo caso, potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di ampliare la vostra collezione con questa nuova versione completa che, tra l’altro, è impreziosita anche da un nuovo artwork per la copertina pensato per accompagnare il lancio di questa nuova edizione.