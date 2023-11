The Marvels: Stephen King difende il film dal maschilismo di alcuni fan

The Marvels si sta rivelando un vero e proprio flop al box-office, ma dietro il suo insuccesso si stanno celando anche delle questioni più profonde: tra queste ci sta anche ciò che riguarda una parte di pubblico apertamente schierata contro il film e verso Brie Larson. Ma Stephen King ha voluto prendere le difese di The Marvels.

Ecco le sue parole:

Non vado a vedere i film del Marvel Cinematic Universe, perché non mi interessano. Ma trovo il fatto di gongolare in maniera neanche troppo mascherata sugli scarsi risultati al box-office di The Marvels come qualcosa di molto spiacevole. Alcuni dei rifiuti nei confronti di The Marvels non sono altro che odio da fanboy adolescenziale. Del tipo: ‘Che schifo le ragazze!’”.

Le parole di Stephen King si riferiscono ad una parte di pubblico che sembra stia intossicando certe produzioni, che riguardano soprattutto delle supereroine al femminile. Era già accaduto con Captain Marvel di Brie Larson, e sembra che la questione si sia riproposta, in qualche modo, anche in The Marvels.

A riguardo è intervenuta anche Iman Vellani, che ha indossato i panni di Ms. Marvel nel film, e che ha detto:

Avere Stephen King dalla parte di chiunque è davvero fantastico. A liceo ho fatto un po’ di pratica con l’idea di condividere il mio entusiasmo da sola, mentre gli altri cercavano di buttarmi giù. Mi dispiacerebbe vedere una cosa del genere anche all’interno della comunità dei fan, perché è terribile. Se le persone sono entusiaste di qualcosa, lasciate che lo siano. E se si hanno critiche costruttive da fare è giusto che si esprimano. Ma non bisogna mai essere la coperta bagnata dell’eccitazione di qualcun altro.

E sul flop al botteghino di The Marvels l’attrice ha risposto:

Questa cosa non riguarda me, ma Bob Iger. [Il botteghino] non ha niente a che fare con me. Sono soddisfatta del prodotto finito e le persone a cui tengo hanno apprezzato il film. È davvero un bel momento per guardare questo tipo di produzione, e questo è tutto ciò che possiamo chiedere a questi film. Ha supereroi, è ambientato nello spazio, non è così profondo e riguarda il lavoro di squadra e la sorellanza. È un film divertente e sono felice di poter condividere questa mia esperienza con le persone.

I risultati di The Marvels ed il precedente di Captain Marvel

The Marvels ha attualmente guadagnato 64 milioni di dollari negli Stati Uniti e 96 a livello internazionale. Il guadagno complessivo della produzione è pari a 161 milioni.

Mentre, per quanto riguarda il consenso della critica, su Rotten Tomatoes il titolo ha ottenuto il 62% di approvazione dei giornalisti, mentre il pubblico ha dato un 83% di consenso. Anche se tutto questo non ha avuto il suo riflesso sugli incassi.

Ricordiamo che Captain Marvel, invece, ricevette una campagna critica massiccia su Rotten Tomatoes, in parte pilotata da una parte di pubblico avverso ad alcune dichiarazioni femministe di Brie Larson.