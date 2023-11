Karate Kid: in sviluppo un nuovo film con Ralph Macchio e Jackie Chan

Ecco i primi dettagli sul nuovo film in sviluppo su Karate Kid per Sony Pictures.

Gli appassionati della saga di Karate Kid saranno entusiasti all’idea di sapere che è ora ufficiale lo sviluppo di un nuovo film della saga, che avrà come protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan. Il titolo sarà realizzato dalla Sony Pictures.

Ralph Macchio riprenderà il ruolo di Daniel LaRusso, il campione di karate, mentre Jackie Chan vestirà i panni di Mr. Han, il maestro di kung fu che ha aiutato Jaden Smith nel remake di Karate Kid del 2010. I dettagli sulla trama del film non sono stati rivelati, ma il titolo segnerà una continuazione della mitologia del franchise originale.

Ricordiamo che lo stesso Ralph Macchio si era espresso in maniera positiva sull’idea di realizzare un lungometraggio conclusivo. Ecco le sue parole:

Una volta che ha funzionato su queste basi, sarebbe sciocco dire “ma non funzionerebbe”, perciò sono aperto a tutto. Sono disponibile a tutto ciò che possa essere fatto con i giusti contenuti e nel modo migliore. Anche se si dice “Cobra Kai non muore mai” a un certo punto dovremo mettere un punto e chiudere per tutte le storie. E spero proprio che Netflix ci dia l’opportunità di finirlo. E dopo questo avremo la possibilità di fare qualcosa di nuovo, in altre modalità.

Da Karate Kid a Cobra Kai

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Rob Lieber, con la produzione affidata a Karen Rosenfelt. L’uscita del nuovo film di Karate Kid è prevista peril 13 dicembre 2024.

Ricordiamo che il franchise di Karate Kid ha generato la serie nominata agli Emmy Cobra Kai, partendo con un progetto sviluppato su YouTube, e che è esploso definitivamente, diventando un successo su Netflix .

Lo show è stato creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, con Macchio ce ha fatto da produttore esecutivo.

Prima di Cobra Kai, a partire dal 1984 sono stati realizzati cinque film di Karate Kid, ed un reboot che è uscito nel 2010.

