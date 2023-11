Madame Web: l’analisi del trailer e tutto quello che dovete sapere sul nuovo film Marvel

I fan Marvel con la nuova fase non se la stanno passando affatto bene. Dopo Avengers Endgame i Marvel Studios hanno dovuto affrontare una strada in salita: ripetere il successo del decennio precedente era impossibile ma perdere in maniera consistente l’entusiasmo dei fan non era prevedibile. Sappiamo bene che i nuovi progetti delle prossime fasi, eccetto i film corali, non convincono ed a questo si aggiunge il complicato universo Marvel di Sony. Forse con Madame Web, film supereroistico dell’universo di Spider-Man in uscita in sala il prossimo febbraio 2024, Sony riuscirà a intrattenere e soddisfare i fan? Noi ce lo auguriamo dato che il trailer ha lasciato tantissime vibes positive. Non mancano i riferimenti all’amatissimo Spider-Man, ad altri film di Sony e sono già individuabili potenziali sviluppi futuri del franchise. Ecco l’analisi del trailer di Madame Web e tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati alla visione del film.

Doverosa premessa: tutto ciò che troverete all’interno di questo pezzo potrebbe essere considerato spoiler per coloro che non vogliono scoprire nulla di più rispetto a ciò che viene mostrato nei trailer. L’analisi che segue è ricca di dettagli, confronti con i fumetti e le caratteristiche storiche dei personaggi del film, oltre che di speculazioni sulla pellicola in uscita. Se volete arrivare a febbraio senza rischiare spoiler vi consigliamo di passare direttamente alla sezione dedicata a tutte le cose che dovete sapere del film, saltando così l’analisi che segue questa premessa.

Madame Web: trailer breakdown

L’universo Marvel di Sony si sta decisamente ampliando. Dopo il successo incredibile del primo film di Venom, successo a tratti inspiegabile almeno per chi scrive, Sony porterà al cinema nel 2024 ben 3 film. Oltre a Kraven il cacciatore con protagonista Aaron Taylor Johnson, previsto per l’uscita al cinema per il 30 agosto, e Venom 3 con Tom Hardy che dovrebbe approdare in sala il prossimo 8 novembre, il 14 febbraio 2024 arriverà nei cinema internazionali Madame Web, nuovo spin-off dell’universo Sony x Marvel. Con Madame Web, i film dell’universo di Spider-Man di Sony adatteranno finalmente un personaggio che non è un cattivo nei fumetti, e riusciranno a rendere decisamente più intriganti le cose. Madame Web è un personaggio molto interessante dell’angolo Spider-Man della Marvel Comics ed è in realtà considerato una mutante con capacità telepatiche e di previsione futura, caratteristica che se avete visionato The Marvels saprete che potrebbe tornare decisamente utile ai Marvel Studios.

Sarà una storia d’origini completamente nuova

La protagonista Cassandra Web è interpretata da Dakota Johnson, l’attrice diventata celebre per il suo ruolo nella saga di 50 Sfumature. Madame Web è il nome da eroina che nel trailer però non viene mai citato.

Il trailer si apre mostrandoci fin da subito i poteri di Cassandra: la preveggenza del futuro e la possibilità quindi di modificare il corso degli eventi che ha già visto accadere. Il primissimo teaser di Madame Web ci mostra Cassandra che ripete le stesse sequenze d’azione finché non riesce a salvare le persone che stanno per perdere la vita a causa del villain della pellicola. Per essere sempre più precisi e scendere nei dettagli del trailer, assistiamo subito a Cassandra che tenta di salvare più volte le sue tre co-protagoniste: Julia Carpenter (interpretata da Sydney Sweeney), Anya Corazon (interpretata da Isabela Merced) e Mattie Franklin (interpretata da Celeste O’Connor). Non conosciamo fin da subito questi personaggi ma ci vengo presentati solo come normali ragazze che Cassandra desidera proteggere. In un secondo momento scopriamo che di semplice non hanno proprio nulla.

Cosi come i poteri di Cassandra la destabilizzano e trascinano avanti ed indietro nel tempo, anche noi spettatori veniamo catapultati, grazie al sapiente montaggio del video che riesce fin da subito a comunicare le doti della sua protagonista, ad una settimana prima degli eventi mostrati nei primissimi secondi. Cassandra è un paramedico e sta per salvare una ragazza rimasta intrappolata all’interno di una macchina che sta precipitando nel fiume. La protagonista si lancia nel salvataggio e per poco non perde la sua vita. Questo pare sarà l’evento scatenante per lo sbocciare dei suoi poteri.

Mentre Cassandra sta precipitando nel fondo del fiume iniziano ad affluire nella sua mente alcune visioni molto interessanti. In primis vediamo una donna che potrebbe essere il personaggio di Emma Roberts, l’immagine non è completamente chiara, che pare stia salvando un neonato e lo stia porgendo a mani più sicure. Subito dopo osserviamo Cassandra che si avvicina ad una strana ma non casuale enorme ragnatela bianca, forse quella studia dalla madre in passato. Infine assistiamo ad un momento di visione di Cassandra mentre sta precipitando nuovamente nel fiume, non si tratta della Cassandra del presente e lo possiamo notare dai differenti costumi: nel presente mentre precipita ha la divisa da paramedico, mentre in questa visione indossa quello che diventerà l’iconico giaccone rosso del personaggio.

Le differenze tra film e fumetti

Merita di essere approfondita la professione della protagonista. Il fatto che Cassandra sia un paramedico è piuttosto nuovo, si tratta infatti di una novità apporta direttamente dal film Sony ma potrebbe avere alcune citazioni verso il mondo dei comics Marvel. Infatti si potrebbe trattare di un riferimento a Jane Foster che ha scelto la professione di paramedico all’interno di una run di fumetti della Marvel.

Vi confermiamo che il personaggio live action di Madame Webb presenterà alcune differenze rispetto a quello amato dai lettori dei fumetti della casa delle idee. In primis Dakota Johnson vestirà i panni di una donna più giovane rispetto alla versione classica della Marvel fumettistica, apparsa per la prima volta nel 1980 all’interno del volume numero 210 di Amazing Spider-Man. La Cassandra Webb del nuovo live action Sony è più simile e quindi maggiormente ispirata alla sua nuova versione cartacea: il trench in pelle rossa e la giovane età del personaggio sono due dettagli inequivocabili.

Interessante è però la differenza che pare sia fondamentale tra i due media: Cassandra, nei fumetti, è nata cieca e soffre di una condizione neurologica nota come miastenia gravis che però ebbe un effetto collaterale. A seguito di questa patologia Cassandra Webb sviluppò potenti capacità psichiche e le usò per diventare una medium. Dal trailer pare che la cecità non abbia mai fatto parte del passato di Cassandra, così come la grave problematica neurologica. Il film potrebbe sorprenderci ma per ora non possiamo sbilanciarci.

Un film di Spider-Man tutto al femminile

Nonostante queste notevoli differenze pare che Sony sia intenzionata a conservare l’importanza che ha sempre avuto il personaggio di Cassandra all’interno del multiverso della Marvel fumettistica. Infatti proprio lei potrebbe fungere da collante perfetto tra lo Spider-Man di Tom Holland e lo Spider-Verse di Sony. Almeno queste erano le premesse iniziali lanciate dalla major prima di iniziate i lavori del film.

Il film, infatti, anche senza mostrare il vero Spider-Man, è particolarmente focalizzato sulla figura dell’uomo ragno, o meglio della donna ragno. All’interno della pellicola infatti Dakota Johnson non sarà da sola ma ad affiancarla ci saranno diverse donne con poteri speciali legati a Spider-Man.

“Tutto è connesso” recitano nel trailer le eroine, ed è proprio così. La vita di Cassandra sembra essere incredibilmente intrecciata con quella delle tre giovani ragazze. Sydney Sweeney sarà Julia Carpenter aka Spider-Woman, forse alcuni avranno notato il personaggio, in un altra versione ovviamente, già in Spider-Man Across the Spider-Verse. Nei fumetti Julia è di Los Angeles ed acquisisce i suoi poteri a seguito di un esperimento fatto da un suo collega, Val Cooper, che le somministra un siero creato da un mix derivante da Venom e Spider-Man. Spider-Woman ha quindi le abilità di Peter, insieme ad altre. Il costume del personaggio che intravediamo nel trailer pare sia molto fedele a quello dei fumetti.

Isabela Merced sarà invece Anya Corazon aka Spider- Girl. Originaria del Messico ma trasferitasi negli States dopo la morte della madre, Anya ha gli stessi poteri di Spider-Man ed inoltre è in grado di mimetizzarsi. Infine dobbiamo menzionare Mattie Franklin interpretata da Celeste O’Connor. Il problema è che anche la Franklin dovrebbe vestire i panni e l’alias di Spider-Woman, nei fumetti assume questa identità dopo Julia. Vedremo quale nome in codice le verrà assegnato e se avrà poteri differenti rispetto ai classici.

L’obiettivo di Cassandra dal trailer pare essere quello di proteggere le Spider-eroine e sconfiggere il nemico ma secondo alcuni rumor la storia potrebbe non essere così semplice.

Oltre a quanto descritto sopra in tanti presumono che il vero obbiettivo di Cassandra sia quello di proteggere Mary Parker, madre di Peter Parker, interpretata da Emma Roberts. La Roberts appare di sfuggita nel trailer essendo colei che solleva il bambino all’interno di una delle visioni di Cassandra. Adam Scott nel film vestirà i panni di Ben Parker, lo zio di Peter e collega di Cassandra. E se questo film connettesse davvero lo Spider-Man di Tom Holland con l’universo Spider-Man di Sony? Chissà magari Madame Web riuscirà finalmente a saldare tutti i buchi.

Il villain del film

Non ci resta che soffermarci sul villain. Il villain del film sarà Ezekiel Sims interpretato da Tahar Rahim. Ezekiel nei fumetti è una versione antecedente di Spider-Man che ha sostanzialmente gli stessi poteri di Peter ma è immune al senso di ragno. Questo significa potrebbe sorprendere Peter Parker in ogni circostanza senza che lui avverta mai la sua presenza. Il personaggio nei fumetti si sottopose a una forma di rituale che gli garantì i poteri di Ragno-Totem. Peccato che, essendo i suoi poteri di natura totemica, si rese presto conto che sarebbe stato assalito da coloro che appartenevano a ordini più in alto nella gerarchia totemica. Uno di questi è Morlun, un particolarissimo vampiro che si nutre di esseri totemici, e che potrebbe fare la sua comparsa nel film. Dato che nei fumetti Ezekiel desidera proteggere i totem dalla caccia di Morlun presumiamo che nel film abbiano scelto di fargli date la caccia alle ragazze-ragno per prevenire la venuta di Morlun e dei vampiri. In sostanza Ezekiel Sims sarebbe un personaggio grigio e non un vero villain.

Infine dubbiamo ricordarvi che possiamo dedurre dal poster di Beyonce, apparso nel trailer, così come da altri dettagli iconici del periodo, che la pellicola sarà ambientata nei primi anni 2000.

La canzone utilizzata come colonna sonora del trailer non è affatto causale. Billie Eilish e la sua Bury a Friend sono state scelte per fungere da apri pista per l’ingresso nel mondo live action di Cassandra Web e l’ispirazione è evidente. Questa canzone è stata scritta dal punto di vista di un mostro che si trova sotto il letto e secondo la cantane indica che qualcosa di oscuro è in procinto di rivelarsi. Non è quindi un caso che sia stata scelta proprio per il primissimo teaser trailer di Madame Web.

Tutto quello che dovete sapere su Madame Web

La data d’uscita

Il film è confermato per l’uscita al cinema a febbraio 2024, precisamente arriverà nelle sale americane il 14 febbraio giorno di San Valentino. La stessa data potrebbe essere confermata per l’uscita italiana, comunque prevista per febbraio 2024. Madame Web è stato prodotto da Sony Pictures e distribuito nel territorio nostrano da Eagle Pictures.

La sinossi di Madame Web

Madame Web racconterà una nuova storia sulle origini di Cassandra Webb, una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Considerando che di storie d’origini non ne vediamo da ormai parecchio tempo possiamo dire che questa appare come un gradito ritorno. Dakota Johnson vestirà i panni della protagonista Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che nel corso della storia acquisirà poteri di chiaroveggenza e non solo. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Fuori dalla trama ufficiale è il nome ed il ruolo di Emma Roberts ma noi sappiamo bene che sarà Mary Parker e che la sua salvezza sarà il vero obbiettivo della Web. Cassandra in un solo film acquisirà i poteri, dovrà imparare a gestirli ed al tempo stesso farà da mentore a tre giovani ragazze inspiegabilmente connesse a lei. A tutto ciò si aggiunge la missione più grande: tutelare la nascita di Peter Parker.

Chi è il regista di Madame Web?

Il regista britannico S.J. La Clarkson, che ha diretto episodi di programmi famosi come Succession, Jessica Jones, Heroes, House e Dexter, dirigerà il film che rappresenterà il suo debutto cinematografico. La sceneggiatura del film è stata scritta dagli autori di Morbius, Matt Sazama e Burk Sharpless, da una bozza iniziale di Karem Sanga (First Girl I Loved). Madame Web ha anche il montatore di No Way Home Leigh Folsom Boyd e il direttore della fotografia Mauro Fiore è coinvolto nel progetto.

Madame Web farà parte dell’MCU?

Madame Web è stato creato e prodotto da Sony per il suo Spider-Verse, per tanto non dovrebbe rientrare tra le pellicole canoniche dell’MCU. Dovremo attendere la visione in sala per scoprire se questo sarà il film che riuscirà a connettere ufficialmente ed in maniera irreversibile i due universi.