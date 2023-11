Accompagnati dal nostro gruppo, siamo stati recentemente condotti dietro le quinte nell’industria più sfarzosa dell’India: Bollywood. Le radici di quest’industria risalgono al lontano 1913, con la produzione del primo film silenzioso, Raja Harishchandra. Nel corso degli anni, l’industria cinematografica indiana ha vissuto una trasformazione straordinaria: dai circa 200 film prodotti annualmente negli anni ’30, si è passati a un’impressionante cifra di circa 2000 pellicole distribuite in tutto il paese ogni anno.

Bollywood, derivante dalla fusione tra il vecchio nome di Mumbai, ovvero Bombay, e Hollywood, è comunemente associato a tutta l’industria cinematografica indiana. Tuttavia, va notato che Bollywood è principalmente il centro dell’industria cinematografica hindi, mentre molte altre regioni del paese contribuiscono alla produzione di film in diverse lingue.

Esplorando la vastità di Bollywood, abbiamo avuto l’opportunità di visitare uno dei principali centri di produzione cinematografica e televisiva, situato nel cuore di Mumbai. Giunti agli SJ STUDIOS, siamo stati accolti con entusiasmo sul set, dove cast e troupe si davano da fare per catturare quegli attimi cruciali prima della fine della giornata lavorativa.

Nandita, la nostra guida, ci ha svelato alcuni aspetti interessanti del panorama cinematografico indiano. “In Bollywood,” ha spiegato, “si distinguono due principali categorie di film: i film Masala e i film di classe. I film Masala sono i grandi successi che mescolano diverse componenti: dramma, azione, romanticismo, commedia. Sono veri e propri miscugli di spezie, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente. D’altro canto, i film di classe tendono ad affrontare temi più profondi e socialmente rilevanti, spesso con attori meno noti ma con un forte messaggio da trasmettere.”

Attraverso gli studi, abbiamo potuto ammirare numerosi set, sia interni che esterni, molti dei quali sono attualmente utilizzati per famosi spettacoli televisivi. Nandita ci ha condiviso la sua esperienza come attrice di Bollywood, ricordando i giorni in cui lavorava 16 ore al giorno, talvolta anche di più, nel perseguire il suo sogno di diventare una protagonista di primo piano. “Equilibrare il lavoro e la vita familiare è stato difficile”, ha ammesso, “c’erano molte pressioni e aspettative da soddisfare.”

Oltre ai set, abbiamo visitato gli studi di trucco e i reparti di costumi, dove artisti e designer lavoravano freneticamente per apportare modifiche dell’ultimo minuto. La nostra visita è proseguita in un mini-museo, dove mi è stata offerta l’opportunità di indossare alcuni dei costumi utilizzati nei film, un’esperienza senza dubbio entusiasmante.

Successivamente, siamo stati introdotti a Tammy, un giovane ballerino professionista. Nonostante i suoi 25 anni, Tammy ha dedicato gran parte della sua vita all’arte della danza, specializzandosi nel Bhangra, una danza folk tradizionale del Punjab. Tammy ci ha condotti attraverso le basi di questa forma d’arte, dimostrando la sua maestria nel coreografare storie diverse con altri ballerini e attori.

Sebbene fossimo stati pronti ad unirci alle riprese di un film, abbiamo dovuto, purtroppo, passare allo studio sonoro. Qui abbiamo avuto una breve introduzione alla complessità del doppiaggio e del montaggio sonoro, processi che richiedono notevole tempo e precisione, fino a 8 mesi in alcuni casi.

La tappa finale del nostro tour è stata la proiezione di un cortometraggio che riassumeva la storia di Bollywood e la sua evoluzione nel corso degli ultimi 100 anni. È stata un’interessante panoramica di quanto vissuto durante la giornata.

Sebbene le star non fossero presenti durante la nostra visita, abbiamo avuto l’impressione di aver avuto accesso a un lato più rilassato dell’industria cinematografica, osservando l’atmosfera dell’equipaggio e visitando molte aree dietro le quinte. È stata un’esperienza straordinaria, che ci ha permesso di gettare uno sguardo privilegiato su una delle industrie più importanti e affascinanti dell’India.

Il tour è giunto al termine, ma l’esperienza dietro le quinte di Bollywood continuerà a rimanere un ricordo indelebile, una finestra aperta su un mondo di creatività e impegno che costituisce il cuore pulsante dell’industria cinematografica indiana.

L’evoluzione dell’industria cinematografica indiana attraverso i decenni: Un viaggio attraverso la tecnologia e la creatività

Il mondo del cinema, così come lo conosciamo oggi, è il risultato di un costante cambiamento nella tecnologia e nella creatività sviluppatosi nel corso dei decenni. Dai primi passi della creazione dell’immagine in movimento fino agli attuali effetti speciali capaci di trasportare gli spettatori in mondi fantastici, il cinema indiano ha percorso una lunga strada.

La grande leggenda Mahadev Patwardhan scoprì l’arte del cinema nel 1885, mentre l’era dei film iniziò con il primo cortometraggio di Harishchandra Sakharam Bhatavdekar, alias Save Dada, sulla lotta libera. Fu il primo a realizzare un film in movimento nei cinema indiani, essendo stato uno dei primi spettatori del film dei Fratelli Lumière che debuttò a Mumbai. Da allora ha acquisito una cinepresa e un proiettore, iniziando il suo percorso cinematografico con film basati sulla vita quotidiana. Interessante notare che il suo film “The Wrestlers” fu girato durante una lotta libera a Mumbai ed è stato il primo film girato da un indiano. Possiamo dire che le radici della realizzazione di film realistici risalgono a quest’era, poiché i film di Save Dada erano principalmente basati sulla realtà.

L’era del cinema muto

I primi tre decenni furono considerati come proteste sociali nella storia del cinema indiano, poiché solo tre grandi insegne, Kohinoor films, Prabhat Talkies, Bombay Talkies e New Theatres, per citarne alcuni, si avventurarono nella realizzazione di film muti basati sulla mitologia indiana e temi sociali. Furono realizzati film come ‘Balika Vadhu’, ‘Mahabharta’, ‘Ramayana’, ‘Krishna Sudama’, ‘Vichitra Gutika’. Di conseguenza, il primo film muto indiano fu prodotto e diretto dal leggendario cineasta Dadasaheb Phalke. Sì, stiamo menzionando il famosissimo e discusso film del cinema indiano, ‘Raja Harishchandra’. Durante l’era del cinema muto, a causa della mancanza di suono e musica, gli attori dovevano impegnarsi di più nella recitazione, poiché quello era l’unico modo per esprimere e raccontare la loro storia al pubblico, uff! Non era difficile, vero? Il film fu un successo commerciale e aprì la strada a tutto ciò che costituisce il cinema indiano oggi.

L’inizio dei film sonori

Il 1931 fu considerato un periodo sperimentale per il cinema indiano con l’uscita del primo film sonoro (talkie) dell’India, ‘Alam Ara’ di Ardeshir Irani. Il film ci mise mesi per essere realizzato e conteneva circa 7 canzoni. Entro il 1934, i “talkies” avevano conquistato le sale. Nel 1939, ‘Pukar’ fu uno dei primi a utilizzare set spettacolari e grandiosi e fu anche il primo film di Kamal Amrohi come sceneggiatore. Mentre il 1931 vide il suo primo film sonoro, la tecnologia stava progredendo contemporaneamente con un altro film che raggiunse un traguardo. Quell’anno uscì il film ‘Apradhi’, diretto da Debaki Bose, che fu il primo film girato utilizzando luci artificiali. L’attore, scrittore, regista, produttore, Pramathesh Chandra Barua, che interpretò il protagonista del film, aveva osservato le tecniche di produzione in uno studio di Londra e aveva acquistato attrezzature di illuminazione utilizzate per il film. P.C. Barua non solo introdusse questa nuova tecnica luminosa nei cinema indiani, ma utilizzò anche la libertà cinematografica per la prima volta nel suo film ‘Roop Lekha’ nel 1934. Il film presentava le prime scene in flashback di Bollywood. Non è fantastico? I flashback sono senza dubbio una parte importante della narrazione delle storie oggi.

Passaggio ai film a colori

Il primo film a colori dell’India è considerato ‘Kisan Kanya’, uscito nel 1937, realizzato da Modi B. Gidwani e prodotto sotto l’egida della Imperial Pictures di Ardeshir Irani. Tuttavia, a causa della mancanza di tecnologia, il film non ebbe successo tra le masse. Il 1937 vide anche il primo film di Bollywood con effetti speciali. Grazie a Babubhai Mestry, conosciuto come il padre della fotografia truccata e del regista degli effetti speciali in India. Dopo aver iniziato la sua carriera come direttore artistico assistente per ‘Haatim Tai’ del 1933, utilizzò alcune tecniche innovative per creare effetti speciali sullo schermo per il film ‘Khwaab Ki Duniya’, uscito nel 1937, dove utilizzò luci soffuse e tende nere come sfondo su cui gli oggetti davano l’illusione del movimento con l’aiuto di un filo nero. Semplicemente eccezionale!

Gradualmente, con l’introduzione dei proiettori, i registi iniziarono a sperimentare aggiungendo sfondi proiettati per mostrare le scene necessarie. La tecnica fu ampiamente utilizzata per le sequenze di auto in movimento, proprio come abbiamo visto Madhubala guidare una macchina nel film ‘Chalti Ka Naam Gaadi’. La tecnica fu utilizzata in film come ‘Naya Daur’, ‘Awaara’, ‘Shree 420’, per citarne alcuni.

L’era a partire dal 1950 è stata considerata un’età dell’oro con molti film realizzati in technicolor. Questo è stato il momento in cui la technicolor fu introdotta nei cinema indiani. Tuttavia, la questione su quale sia stato il primo film di Bollywood prodotto in Technicolor è ancora oggetto di dibattito. Alcuni sostengono che sia ‘Aan’, con Dilip Kumar, mentre altri sostengono che il vecchio classico ‘Jhansi Ki Rani’ di Sohrab Modi sia stato il primo film in Technicolor. Tuttavia, la risposta non fa davvero differenza ora, poiché il cinema indiano si è evoluto notevolmente nel corso degli anni e sta raggiungendo altezze impensabili.

Segue una serie di film di successo tra cui ‘Jhanak Jhanak Payal Baaje’ di V. Shantaram, ‘Navrang’. L’elefante che esce dalla statua di lord Ganesha nel mezzo della canzone, ‘Are Jaare Hatt Natkhatt…’ è stato il risultato della tecnologia sviluppata in quell’epoca. I vasti set e gli sfondi colorati venivano considerati un lavoro magnifico per l’epoca. Successivamente arrivarono l’era dell’Eastman Color e la Fujicolor. Questa nuova tecnologia ha offerto qualità e convenienza ai produttori. Questo cambiamento è stato come aggiungere una nuova piuma all’evoluzione della tecnologia usata nei cinema indiani.

L’evoluzione delle tecniche di ripresa

Sachin Pilgaonkar, che non ha bisogno di presentazioni, è una delle leggende viventi della città dei sogni e ha contribuito al mondo del cinema da quasi cinque decenni. È evidente che la tecnologia si è evoluta nel corso degli anni ed è cambiata in meglio. Una cosa è certa, il cambiamento è l’unica costante nel mondo e l’industria cinematografica e la tecnologia ne fanno parte. E lui è stato testimone di importanti cambiamenti e rivoluzioni nella loro industria. Voglio dire, la prima volta che ha affrontato la cinepresa è stata nel 1962 e nel 1963 è stato pubblicato il mio film quando l’industria cinematografica indiana aveva completato 50 anni. E ricordo che la cinepresa utilizzata allora era una cinepresa chiamata Debrie, per sollevarla servivano almeno 10 persone, era così pesante. Oltre a Debrie c’era anche la cinepresa chiamata Michael e su quella cinepresa ho girato la parte rimanente del suo primo film, ‘Ha Majha Marg Ekla’. Non c’erano opzioni di zoom in Michael, la cinepresa utilizzava solo lenti fisse e bloccate.”

L’introduzione degli effetti visivi (VFX) nel cinema indiano ha portato una ventata di freschezza e innovazione nell’industria cinematografica del paese. I VFX hanno rivoluzionato la narrativa visiva e hanno aperto nuove frontiere creative per registi, produttori e spettatori. Attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, gli effetti visivi hanno permesso ai cineasti indiani di realizzare scene straordinarie e mondi fantastici, prima inimmaginabili. Questo progresso tecnologico ha trasformato la qualità e l’impatto delle produzioni cinematografiche, rendendo possibile ciò che una volta sembrava solo fantascienza. I VFX hanno contribuito a migliorare l’esperienza cinematografica e a ampliare il potenziale creativo dell’industria del cinema indiano.

Il cineasta e attore Kamal Hassan è una delle menti innovative dell’industria cinematografica, che ha sempre cercato di introdurre nuovi aspetti nella produzione cinematografica in India sfruttando la tecnologia disponibile e creando effetti speciali nei suoi film. Tra le sue mani, gli effetti speciali hanno acquisito una propria declinazione. Il trucco protesico, ovvero l’aggiunta di pelli per modificare i contorni del viso, è diventato un’arte per la creazione di effetti speciali, ampiamente utilizzato da Kamal Hassan in pellicole come Appu Raja, Chachi 420, Indian, Dasavatharam e molti altri. Kamal Hassan è riuscito a convincere il suo pubblico nei panni di un nano, di una governante anziana, di un anziano, di una persona disabile e così via, anche senza l’utilizzo di immagini generate al computer o di tecnologia informatica speciale. In un film prodotto da Kamal Hassan, Abhay, quasi il 50 per cento del budget del film è stato speso per gli effetti speciali.

Recentemente, in India sono emerse diverse organizzazioni altamente competenti nel panorama degli effetti speciali. Non solo lavorano per il cinema indiano, ma collaborano anche con alcune delle grandi case di produzione di Hollywood. Il nuovo millennio ha molti esempi nel cinema indiano con un ampio uso di effetti speciali, come Jodha Akbar, Krissh, Race, Koi Mil Gaya, Om Shanti Om, Tare Zameen Par, Rang De Basanti, Don – The Chase Begins Again, Dhoom, Dhoom 2, Kaante, Raaz e così via. Molti copioni cinematografici sono stati scritti tenendo presente gli effetti speciali all’avanguardia.

Nel film Aks, c’è un effetto speciale particolare che si trasforma in una scena di acrobazie con Manoj Bajpai e Amitabh Bachchan che cadono da una cascata in rapida successione. In un film recentemente uscito, Deham, Govind Nihalani ha spaziato nel tempo nell’uso degli effetti speciali digitali.

Alcuni grandi esempi di effetti speciali (sfondo opaco) utilizzati nei film Bollywood sono i seguenti:

Nel film Agent Vinod, l’attore Jagdeep “vola” per Mumbai con dei palloncini in mano.

In Ajuoba di Shashi Kapoor, si vedono tappeti “volanti”. Amitabh Bachchan e Om Shivpuri combattono nel “cielo”.

Nel film Don, Pran cammina su una fune tesa, attraversando da un grattacielo all’altro, portando con sé due bambini.

Nel film Main Hoon Na, Shahrukh Khan corre dietro a un’auto ad alta velocità su un riscio, e riesce anche a uscire indenne da un’esplosione.

Nel film Krishh, Hrithik Roshan vola attraverso tutto il set delle riprese e cammina anche sui mari.

Hum Dil De Chuke Sanam di Sanjay Leela Bhansali è un film acclamato per i suoi effetti speciali. Nella scena del volo degli aquiloni, le riprese sono state fatte solo con quattro aquiloni veri e gli altri sono stati tutti creati digitalmente. Nell’ultima scena, in cui Aishwarya Rai e Ajay Devgan si incontrano sul ponte, si vedono quasi 250 fuochi d’artificio nel cielo; ognuno di questi è un effetto speciale digitale. Nella famosa canzone Chand Chupa badal mein, la luna, le nuvole e le stelle sono tutte create digitalmente. L’arte degli effetti speciali sta nel mescolare il naturale e il digitale in modo tale che il pubblico non riesca a distinguere la differenza.

In Kaho Na Pyaar Hai, la scena in cui Hrithik Roshan muore sott’acqua è stata sovrapposta al computer. La scena è stata girata inizialmente a Bangkok, ma i risultati non erano soddisfacenti. Prima dell’avvento dei computer, queste scene subacquee dal vivo venivano effettivamente girate. La digitalizzazione ha aiutato molto a velocizzare e migliorare l’arte.

Gli effetti speciali offrono oggi un enorme potenziale al cinema indiano, poiché i film sono probabilmente la principale forma di intrattenimento disponibile in tutto il paese. La tecnologia digitale ha apportato molti cambiamenti nel campo degli effetti speciali nel cinema indiano.