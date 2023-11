Final Fantasy 7 Remake: un set lego amatoriale mostra Cloud in sella alla sua iconica moto

Square Enix ha pubblicato un post su X in cui mostra uno splendido set LEGO amatoriale che ritrae una delle scene finali di Final Fantasy 7 Remake. In realtà, il set in questione era già apparso nel Variety Show condotto da Alanah Pearce (lo trovate al minuto 2:53:18 di questo video), ma a quanto pare Square Enix ne è rimasta così tanto colpita da dedicargli un bel post celebrativo.

Il set, realizzato da DaniBobStudios, ritrae una delle scene finali del gioco in cui appare Cloud in sella alla sua iconica moto Hardy-Daytona durante la fuga di AVALANCHE dal quartier generale della Shinra. Lo potete ammirare nei vari scatto che trovate qui sotto:

Check out this amazing custom LEGO build of Cloud riding the Hardy-Daytona by the incredible DaniBobStudios, which was shown off during the #FF7EC Variety Show hosted by @Charalanahzard! Learn more about this piece here: https://t.co/VVNzIjJNw6 pic.twitter.com/kKEkXmZzCT

— Square Enix (@SquareEnix) November 12, 2023