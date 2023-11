Dinosauri: nuovi dettagli emergono dall’analisi delle uova di Qianlong shouhu

La ricerca sulla biologia riproduttiva dei dinosauri ha fatto progressi significativi grazie a una recente scoperta nell’ambito degli sforzi dell’Istituto di Paleontologia e Paleoantropologia dei Vertebrati (IVPP) dell’Accademia cinese delle Scienze (CAS). Questa scoperta riguarda una nuova specie di sauropodomorfo del Giurassico, denominata Qianlong shouhu, e ha il potenziale di rivoluzionare la nostra comprensione dell’evoluzione delle uova di dinosauro.

Qianlong shouhu è stato identificato attraverso tre scheletri adulti e cinque covate di uova, che potrebbero costituire la prima prova fossile a collegare direttamente i dinosauri adulti ai nidi. Questa associazione è sottolineata dal nome stesso della specie, che si traduce in “guardia del drago di Guizhou”, riflettendo l’associazione degli scheletri adulti con le uova contenenti embrioni. La scoperta è avvenuta a Guizhou, in Cina, e ha rivelato un sauropodomorfo basale di medie dimensioni, lungo circa sei metri e con un peso di circa una tonnellata.

Gli studiosi hanno notato notevoli differenze tra gli embrioni e gli adulti di Qianlong, inclusi un cranio proporzionalmente più lungo e una minor quantità di denti nella fase embrionale. Analisi allometriche hanno suggerito che, mentre gli adulti potevano camminare in modo bipede, i giovani erano probabilmente quadrupedi. Inoltre, c’è l’ipotesi che Qianlong potesse praticare la nidificazione coloniale, un comportamento simile ad altri sauropodomorfi basali.

Uova di Qianlong: nuove scoperte dalle analisi

Le analisi dettagliate delle uova di Qianlong hanno rivelato che il loro guscio era coriaceo, con uno strato calcareo più spesso rispetto alle uova a guscio morbido, ma più sottile rispetto a quelle a guscio duro. Questi risultati, basati su tecniche come la sezione sottile istologica e la microscopia elettronica a scansione, indicano che Qianlong deponeva uova coriacee, una caratteristica ulteriormente supportata dall’analisi della frammentazione del guscio d’uovo.

La portata della scoperta si estende oltre la specie stessa, poiché gli studiosi hanno condotto uno studio più ampio coinvolgendo 210 specie fossili ed esistenti dei principali cladi rettiliani. Questo studio ha esaminato le tendenze evolutive nei tratti riproduttivi attraverso la transizione dinosauri-uccello. Un elemento chiave emerso da questa analisi è la diminuzione della dimensione relativa delle uova da Diapsida a Saurischia, seguita da un aumento durante l’evoluzione degli uccelli. Lo spessore del guscio d’uovo ha mostrato inizialmente una tendenza decrescente, seguita da un notevole aumento nei primi teropodi.

L’analisi dettagliata ha portato a una conclusione significativa: il primo uovo di dinosauro era probabilmente coriaceo, relativamente piccolo ed ellittico. I risultati indicano che un guscio d’uovo coriaceo potrebbe essere stato lo stato ancestrale per i principali gruppi di rettili come Avemetatarsalia, Archosauria e Testudines. Questa scoperta non solo contribuisce alla nostra comprensione della transizione dai dinosauri agli uccelli, ma getta nuova luce sulla storia evolutiva della riproduzione dei dinosauri.

Da dinosauri ad uccelli: una trasformazione che ha interessato milioni di anni

La trasformazione dai dinosauri agli uccelli è stata un processo complesso che ha coperto milioni di anni. Il percorso inizia con i dinosauri teropodi, principalmente carnivori e bipedi, tra cui specie come Tyrannosaurus e Velociraptor. Questi teropodi condividono diverse caratteristiche con gli uccelli moderni, come ossa cave e arti tridattili. Le piume, una caratteristica distintiva degli uccelli, sono apparse per la prima volta nei teropodi, evidenziata dai fossili di dinosauri piumati come l’Archaeopteryx in Germania e varie specie in Cina.

Nel corso del tempo, gli scheletri dei teropodi hanno sviluppato caratteristiche favorevoli al volo, come la forcella (furcula) e la “chiglia” a forma di uccello sullo sterno. Gli arti anteriori si sono allungati gradualmente, formando la struttura delle ali, mentre la coda si è accorciata per fornire migliore equilibrio e favorire lo sviluppo del volo.

L’evoluzione del volo potrebbe aver coinvolto un periodo in cui i teropodi sperimentavano il volo a vela, con alberi o luoghi elevati come punti di lancio per questi primi tentativi. La transizione verso il volo a motore segnò la nascita dei veri uccelli, con modifiche incrementali nel corso delle generazioni.

Oltre alle trasformazioni anatomiche, la storia evolutiva comprende cambiamenti comportamentali ed ecologici. Gli antichi uccelli iniziarono ad esplorare nuove nicchie ecologiche, adattandosi a diete e comportamenti diversi simili agli uccelli moderni.

Gli eventi di estinzione di massa, come quello del Cretaceo-Paleogene, hanno svolto un ruolo cruciale. Questa estinzione, che colpì la maggior parte dei dinosauri, offrì agli uccelli opportunità evolutive per prosperare e diversificarsi, consolidando la loro posizione come i discendenti diretti dei dinosauri teropodi.