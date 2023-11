Rebel Moon: il trailer dalla Geeked Week, tutti i dettagli sull’universo narrativo di Zack Snyder

La Geeked Week 2023 si è conclusa con la pubblicazione online del trailer di Rebel Moon: Parte 1 – Figlia del Fuoco. Si tratta del film di Zack Snyder che dà il via al nuovo universo narrativo del regista. Cerchiamo perciò di capire cosa vedremo all’interno di Rebel Moon e delle altre produzioni legate a questo film.

Ecco il trailer di Rebel Moon: Parte 1 – Figlia del Fuoco.

Il filmato mostra subito la protagonista Kora, interpretata da Sofia Boutella, presentando la sua personale storia in una maniera simile a quella delle origini di Superman (del resto Zack Snyder è anche il regista de L’Uomo d’Acciaio).

L’arrivo di una minaccia aliena porterà Kora a cercare delle figure di guerrieri disposti a combattere. Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

Il film arriverà su Netflix il 22 dicembre.

Nel frattempo Zack Snyder ha rivelato che le sue due produzioni Netflix, Rebel Moon e Army of the Dead, fanno parte dello stesso universo narrativo.

Ecco le sue parole a riguardo:

Army of the Dead ha una mitologia piuttosto vasta che non è stata inserita nel film. In realtà c’è un personaggio di Rebel Moon nella serie animata Army of the Dead che non abbiamo mai proposto…Ad un certo punto dello show, attraversano un portale in un’altra dimensione e incontrano dei personaggi. E ci sta una figura che è un condivisione con Rebel Moon. Quindi, è sicuramente un universo condiviso.