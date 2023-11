Silent Hill 2 includerà una mini campagna giocabile con protagonista Pyramid Head

A quanto pare, il remake di Silent Hill 2 includerà una origin story dedicata a Pyramid Head, nella forma di una mini campagna giocabile che ci permetterà di scoprire il passato e le origini dell’iconico villain.

L’informazione proviene dalla sinossi del titolo apparsa sul sito Best Buy, dove appunto viene rivelato che “Pyramid Head tornerà in questo capitolo con una origin story da giocare”. Ecco il testo della sinossi tradotto in italiano:

Best Buy lists some additional product details for Bloober's 'Silent Hill 2 Remake' including a new playable origin story for Pyramid Head

"Fan favourite character, Pyramid Head, makes a return along with a special origin story for fans to play through"https://t.co/1xCRpH1A1S pic.twitter.com/4ehZFpTnnq

— Knoebel (@Knoebelbroet) November 4, 2023