“Digit”, il robot umanoide che Amazon ha iniziato a testare per il lavoro di magazzino

Digit è in grado di percepire, afferrare e riposizionare autonomamente oggetti voluminosi, come altrimenti dovrebbe fare l’uomo. Sviluppato da Agility Robotics, è pronto a rivoluzionare il mondo dell’e-commerce soprattutto nel consolidamento di un processo in particolare, ovvero quello che prevede l’organizzazione e il riposizionamento dei contenitori di stoccaggio dopo che il loro contenuto è stato rimosso, destreggiandosi in spazi originariamente destinati a lavoratori umani.

Il robot morfologicamente perfetto

La testa di Digit è dotata di antenne interne e occhi a LED che lampeggiano per indicare la direzione in cui si sta girando. Il robot è dotato di più array di telecamere e sensori e di un sistema LiDAR (Light Detection and Ranging) per la scansione dell’ambiente. Ha due braccia robotiche. Le sue gambe possono assomigliare a zampe di un grande uccello, come uno struzzo o una gru, ma l’azienda afferma che riflettono decenni di ricerche sul modo di camminare degli esseri umani e degli animali. Amazon aveva già investito in Agility, un’azienda dell’Oregon State University, attraverso il suo Industrial Innovation Fund, un fondo di venture capital da un miliardo di dollari che sostiene diverse forme di tecnologia della catena di approvvigionamento. La sperimentazione di Digit da parte di Amazon, annunciata la scorsa settimana, è una pietra miliare per Agility e per i robot umanoidi negli ambienti commerciali.

Digit al lavoro

Vedendo i robot umanoidi in azione, è stato difficile non pensare a loro come alla manifestazione fisica dell’annosa preoccupazione che “i robot tolgano il lavoro alle persone”. Ma la realtà è che non ci sono abbastanza persone per fare questi lavori. Agility ha recentemente annunciato l’intenzione di produrre in massa i robot Digit in uno stabilimento di Salem, in Ore, che sarà in grado di produrre più di 10.000 robot all’anno.

I colleghi umani di Digit dicono che è troppo lento

La scorsa settimana, alcuni dipendenti dei centri di smistamento di Amazon hanno commentato il ritmo di lavoro relativamente lento del robot, osservando che avrebbero potuto completare il lavoro molto più velocemente. “Poiché è stato creato per lavorare in spazi costruiti per le persone, Digit è intenzionalmente progettato per camminare a una velocità di circa 1,5 m/s, che è vicina alla velocità media preferita dagli esseri umani“, ha spiegato Clinkenbeard, vicepresidente della comunicazione di Agility. “Detto questo, stiamo lavorando continuamente per migliorare la qualità del movimento, il che significa che col tempo Digit impiegherà meno passi per compiere gli stessi movimenti, il che potrebbe rendere i tempi di ciclo più rapidi anche se l’hardware non si muove più velocemente“.

Fasi iniziali di test

“Il processo di raggruppamento dei contenitori vuoti”, che è ciò di cui fondamentalmente si occupano i robot in Amazon, “è solitamente realizzato con un sistema di nastri trasportatori e manodopera umana, ma ci sono alcuni siti in cui lo spazio disponibile non può ospitare i nastri trasportatori, o i contenitori potrebbero essere troppo lontani dai nastri trasportatori per renderlo pratico, ha detto Emily Vetterick, direttrice dell’ingegneria di Amazon Robotics. “Amazon ha un ciclo di sviluppo dei prodotti molto rigoroso e noi siamo nelle primissime fasi di test“, ha dichiarato Vetterick ai giornalisti durante una dimostrazione di Digit. “Partiamo da test molto semplici e aumentiamo progressivamente la fiducia nel fatto che stiamo risolvendo i problemi giusti per i nostri clienti e, allo stesso tempo, stiamo migliorando l’esperienza dei dipendenti“.