Marvel Studios vorrebbe riportare nei film Robert Downey Jr. e Chris Evans

Dopo i risultati non eccezionali degli ultimi titolo Marvel, e, in generale, dei film post Avengers: Endgame, i Marvel Studios starebbero pensando di riportare indietro sul grande schermo i vecchi Avengers: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Chris Evans.

Secondo quanto notato dalla casa di produzione in Spider-Man: No Way Home, il fatto di rimettere in gioco personaggi appartenenti a titoli storici, sembra essere una strategia di successo, e che il pubblico ha più che apprezzato.

In questa maniera, l’idea di dare spazio, nuovamente, all’Iron Man di Robert Downey Jr., al Captain America di Chris Evans, ed alla Black Widow di Scarlett Johansson, aiuterebbe i Marvel Studios a tornare in auge. Questo almeno per quanto riguarda la teoria.

Un problema importante, sotto questo punto di vista, riguarda i costi. Perché ridare spazio ad attori di questo calibro richiederebbe un budget ed una spesa per pagare i loro ingaggi davvero notevole. Il solo Robert Downey Jr. in Iron Man 3 ha avuto un ingaggio pari a 25 milioni di dollari.

I vecchi Avengers avrebbero voglia di tornare in Marvel?

Ricordiamo che Robert Downey Jr. si è allontanato dal ruolo di Iron Man, anche per dedicarsi ad una parte di carriera che aveva “sacrificato” per quindici anni. Sue furono le parole:

Dopo che lavori per tanto tempo sullo stesso personaggio inizi a chiederti se un muscolo che hai non si sia atrofizzato.

Stesso discorso vale per Chris Evans, che a più riprese aveva dichiarato che un giorno ci sarebbero state possibilità di rivedere il suo Cap, ma che, al momento, era troppo presto.

Ecco alcune delle sue parole a riguardo:

Adoro il personaggio, e credo che ci saranno altre storie di Steve Rogers da raccontare, ma è anche un qualcosa di prezioso. Ho amato il character e non voglio combinare dei guai, anche perché sono stato parte di un progetto speciale, ed il tutto è durato per un certo periodo. Mi sento in sintonia con questo personaggio, adoro le storie e le persone che ci sono impegnate. Ma ora come ora non è il momento adatto.

Questo tipo di operazione starebbe dentro delle strategie volute dal CEO Disney Bob Iger, che starebbe pensando di rivedere un po’ i piani del Marvel Studios, e di altre produzioni che hanno a che fare con la casa di Topolino.

L’imminente futuro vedrà un nuovo film di Captain America con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/aka Captain American. Mentre sono stati messi in produzione due nuovi film degli Avengers che dovrebbero avere Kang come nemico principale.

Ma, considerando i problemi fuori dal set di Jonathan Majors (interprete di Kang), ed il caso di consensi per gli ultimi film degli Avengers, potremmo trovarci presto di fronte ad una nuova rivoluzione.

E la presenza di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3, sotto questo punto di vista potrebbe confermare l’idea dell'”old but gold”.