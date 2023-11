Astronomi ritengono che gli alieni, se esistessero, potrebbero già averci scoperto

Per decenni, l’umanità ha scrutato l’universo alla ricerca di segni di vita extraterrestre. Nonostante i nostri migliori sforzi, la ricerca non ha mai avuto successo. Anche se gli esperti in materia hanno individuato alcune regioni potenzialmente idonee in cui la vita potrebbe, plausibilmente, esistere altrove nell’Universo, non esiste ancora alcuna prova concreta di vita aliena là fuori. E se invece ci fosse? E se ci stessero guardando? Alcuni astronomi affermano che, se esistessero davvero, gli alieni potrebbero già averci scoperto, anche se noi rimaniamo all’oscuro della loro presenza.

In altre parole, se esistesse una vita extraterrestre intelligente, non avrebbe particolari difficoltà ad individuarci

Per oltre un secolo, l’umanità ha fatto conoscere la propria esistenza trasmettendo segnali radio nello spazio. Come riporta la BBC, questo è particolarmente vero per il periodo tra il 1900 e la Seconda Guerra Mondiale, quando i trasmettitori radio dovevano inviare segnali potenti per compensare la primitività dei ricevitori. Attualmente, in tutto il Sistema Solare abbiamo diversi veicoli spaziali che esplorano luoghi diversi come Marte, Giove e persino i confini esterni del Sole. La più lontana di queste, la sonda Voyager 1 della Nasa, si trova a 24 miliardi di chilometri dalla Terra, la sonda è dotata di una potente rete di parabole sulla Terra (nota come Deep Space Network) che riceve e emette segnali radio.

Oltre 1.000 stelle raggiunte

All’inizio di quest’anno, Howard Isaacson, un astronomo dell’Università della California, Berkeley, ha calcolato se alcune di queste trasmissioni, fino a 20 kilowatt, potrebbero raggiungere altre stelle. Secondo i suoi calcoli, quattro stelle vicine e tutti i pianeti che le accompagnano, avrebbero già ricevuto le trasmissioni, con più di 1.000 che probabilmente sentiranno i segnali entro l’anno 2300. Entro il 2031, la più vicina tra queste stelle avrà abbastanza tempo per ricevere i segnali e inviare il proprio messaggio, forse un obiettivo interessante per studi futuri.

Tecniche simili agli astronomi umani

Oltre alle trasmissioni radio, gli astronomi alieni potrebbero averci individuato utilizzando tecniche simili a quelle degli astronomi umani per individuare esopianeti che orbitano attorno a stelle vicine. Oppure potrebbero aver analizzato l’atmosfera terrestre, scoprendo segni di oceani liquidi che potrebbero ospitare la vita. Altri esperti suggeriscono che gli alieni potrebbero avvistare la Terra grazie alla grande quantità di luci urbane che emettono sodio, un chiaro segno di una civiltà avanzata, o a causa del nostro inquinamento.

È del tutto plausibile che gli alieni con telescopi più sofisticati potrebbero già vederci

“Se lo sviluppo dovesse continuare al ritmo attuale, entro il 2150 l’urbanizzazione potrebbe essere aumentata di 10 volte rispetto ai livelli attuali, e potremmo quindi brillare come un faro per i telescopi moderni.”

Questo è ciò che afferma Thomas Beatty, un astronomo dell’Università del Wisconsin. Beatty, inoltre, dice che le civiltà aliene con telescopi più avanzati potrebbero già essere in grado di individuarci. “È del tutto possibile che ci siano astronomi alieni che hanno costruito un telescopio spaziale di 100 metri che potrebbe vederci in questo momento“, dichiara. Anche con un telescopio più piccolo, in grado di distinguere la Terra come una flebile macchia, gli alieni potrebbero comunque dedurne l’abitabilità. Data l’inclinazione e la rotazione della Terra, gli extraterrestri, qualora esistessero, potrebbero costruire una mappa rudimentale della nostra superficie, delineando masse di terra, oceani e coste. Jonathan Jiang, un astrofisico al Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha dimostrato questa tecnica nel 2018 utilizzando una sonda all’interno del nostro Sistema Solare.

Se volessimo davvero farci notare, Beatty avrebbe un’idea

“Se il pubblico fosse favorevole, un’idea per farci davvero notare potrebbe essere quella di costruire enormi strutture nello spazio, dice Beatty alla BBC, come un grande triangolo o quadrato delle dimensioni di un pianeta. Per il momento, i segni della nostra esistenza sono più modesti, ma pur sempre rilevabili. “Non hanno bisogno di miracoli“, dice Seth Shostak, astronomo senior presso il Seti Institute (Search for Extraterrestrial Intelligence) negli Stati Uniti. “Hanno solo bisogno della tecnologia che abbiamo noi, ma su scala più ampia“.