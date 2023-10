Hearthstone: reveal in esclusiva di 4 carte del Demon Hunter di Resa dei Conti nelle Maleterre

Lega Nerd vi porta in esclusiva un set di carte Demon Hunter in arrivo con la nuova espansione di Hearthstone, Resa dei Conti nelle Maleterre

La nuova espansione di Hearthstone sta per arrivare: Resa dei Conti nelle Maleterre è dietro l’angolo, e oggi noi di Lega Nerd vi portiamo a scoprire 4 carte che vi riveliamo in esclusiva. Si tratta di 4 carte del Demon Hunter, che andremo a vedere nel dettaglio e che potremo trovare nella nuova espansione in arrivo il 14 novembre.

L’espansione Resa dei Conti nelle Maleterre di Hearthstone ci porterà a scoprire la società mineraria Bloodrock, che oltre ad aver trovato l’oro, ha scoperto anche giacimenti di Azerite, aumentando i lavori di estrazione di conseguenza e prosciugando la terra. Tutto questo sta mettendo a rischio gli abitanti delle Maleterre, e misteriosi eroi a cavallo sono ora accorsi per salvare la città. A fermarli, però, c’è già pronto lo Sceriffo Tesalarga: è giunto il momento della resa dei conti!

Quattro carte del Demon Hunter rivelate in esclusiva da Lega Nerd

Le quattro carte che andiamo a scoprire insieme oggi sono:

Desperado Assetato : Creatura Naga 3/2 a Costo 2 che ha come abilità Grido di Battaglia: se hai lanciato una Magia mentre avevi questa carta in mano, +3 Attacco al tuo eroe per questo turno.

: Creatura Naga 3/2 a Costo 2 che ha come abilità Grido di Battaglia: se hai lanciato una Magia mentre avevi questa carta in mano, +3 Attacco al tuo eroe per questo turno. Prepara le Cartucce : Carta da giocare a Costo 3 che infligge 2 danni e fa costare 1 in meno la prossima carta Naga, Magia Vile e Arma.

: Carta da giocare a Costo 3 che infligge 2 danni e fa costare 1 in meno la prossima carta Naga, Magia Vile e Arma. Tiratore Scelto Cieco : Creatura Naga 1/5 a Costo 3 che fa 2 danni ogni volta che giochi un Naga ad un nemico casuale, e poi fa pescare una Magia.

: Creatura Naga 1/5 a Costo 3 che fa 2 danni ogni volta che giochi un Naga ad un nemico casuale, e poi fa pescare una Magia. Fuorilegge dell’Oasi: Carta da giocare a Costo 1 che permette di fare Rinvieni con un Naga. Inoltre, se viene giocato un Naga mentre avete questa carta in mano, ne riduce il costo di 1.

Preacquista i pacchetti di Resa dei Conti nelle Maleterre

Sono già disponibili i preacquisti dei pacchetti di Hearthstone: Resa dei Conti nelle Maleterre, in due distinti formati. Il primo permette di avere 60 buste, 2 carte leggendarie casuali dell’espansione e il Dorso Ulfar a 49,99€, mentre a 79,99€ è possibile acquistare il Mega Pacchetto che comprende 80 buste, 10 buste di carte dorate dell’espansione, 1 carta leggendaria pregiata casuale dell’espansione, 1 carta leggendaria dorata causa dell’espansione, il modello eroe Druido Ulfar e il Dorso Ulfar.