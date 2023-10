God of War e Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri approdano su GOG

Su GOG arrivano due nuove produzioni Playstation: God of War e Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri. Dopo le anticipazioni delle scorse ore, l’arrivo dei due titoli è stato confermato in via ufficiale con un post su X.

In ogni caso, i due giochi sono già disponibili da tempo sia su Steam che su Epic Games Store. Non è stata indicata una data d’uscita, ma potete aggiungere i titoli alla vostra lista dei desideri tramite i seguenti link:

Ricordiamo, anche, che questa non è la prima volta che Sony pubblica su GOG due sue produzioni. Tre anni fa è approdato sullo store anche Horizon: Zero Dawn e la scorsa settimana è stato aggiunto Days Gone.

God of War and UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection are coming soon to GOG!

Add them to your wishlist NOW: https://t.co/2NeEKttOyz pic.twitter.com/vjLxmvbPmM

— GOG.COM (@GOGcom) October 30, 2023