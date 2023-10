The Medium per PS5 in sconto con l’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS5 di The Medium. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di The Medium. Lo sconto segnalato è del 26% rispetto al prezzo più basso recente. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo più basso recente è 38,15 euro. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Medium è l’horror psicologico targato Bloober team uscito nel 2021. Il giocatore controlla Marianne, una medium soffocata da visioni (e non solo) legate al mondo degli spiriti. Queste visioni la porteranno ad un hotel in Cracovia, sito di una terribile tragedia avvenuta molti anni prima. Il giocatore, potendo accedere sia al mondo reale che a quello degli spiriti, dovrà risolvere questo mistero cercando di avere una visione totale della situazione.

