10 libri perfetti per la spooky season

Halloween è alle porte ma l’autunno in Italia è appena arrivato. La spooky season è entrata nel vivo e i romanzi perfetti per rendere l’atmosfera ancora più autunnale e creepy sono tanti. Dalle novità letterarie del 2023 a tema autunnale fino ai grandi classici del fantasy per arrivare ai mystery perfetti per l’autunno: ecco le nostre proposte per rendere il vostro Halloween davvero spooky.

Verity di Coleen Hoover (Sperling & Kupfer)

Colleen Hoover non è di certo un nome nuovo su questi schermi. Vi abbiamo parlato a lungo dei suoi romanzi romance ma oggi per la prima volta affrontiamo un nuovo genere della Hoover. Colleen con Verity si è spinta fino al thriller. La Hoover sceglie di abbandonare la sua comfort zone e di dilettarsi con tematiche inquietanti e psicologicamente devastati. In Verity la Hoover ci racconta la storia di Lowen Ashleigh, una scrittrice sull’orlo della bancarotta, quando riceve l’offerta di lavoro della vita: Jeremy, il marito dell’autrice bestseller Verity Crawford, la vuole assumere perché completi la serie crime di successo della moglie, costretta a letto, in coma, dopo un terribile incidente d’auto. Lowen accetta e si trasferisce nella casa dei Crawford, pronta a fare ordine tra gli appunti e le bozze di Verity, nella speranza di trovare materiale sufficiente per cominciare a scrivere. Quello che però non si aspetta di scovare, in quell’ufficio disordinato, è un’autobiografia non conclusa che l’autrice ha nascosto, da cui, pagina dopo pagina, emergono agghiaccianti rivelazioni, come il racconto della notte che ha cambiato per sempre le sorti di quella famiglia. Lowen decide di mantenere Jeremy all’oscuro del manoscritto, sapendo che quello che contiene potrebbe ferirlo. Peccato che quando i sentimenti per lui cominciano a farsi più forti, si rende conto che le cose potrebbero essere diverse se lui leggesse quelle parole. Dopotutto, non importa quanto Jeremy sia devoto alla moglie, una verità così terribile può solo rendergli impossibile continuare ad amarla.

Il romanzo di 320 pagine si divora tutto d’un fiato. È impossibile mettere giù il testo non appena si entra nella mente di Verity e poi in quella di Lowen. La storia non è affatto lineare come sembra, anzi può avere diverse interpretazioni. Pronti a lasciarvi sconvolgere da Verity?

Ti aspetto a Central Park di Felicia Kingsley (Newton Compton)

Se non amate il brivido ma volete comunque ricreare a casa vostra la perfetta atmosfera autunnale vi consigliamo Ti aspetto a Central Park di Felicia Kingsley, un romance col doppio punto di vista che saprà conquistarvi fin dai primi capitoli. L’ambientazione è New York proprio nel periodo autunnale, impossibile resistergli. Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. E l’editor che detiene il record di bestseller pubblicati dalla Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è dietro l’angolo. Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è destinata a diventare la sua spina nel fianco: Victoria Wender. Anche lei è un’ottima editor e le case editrici di tutto il Paese hanno fatto a gara per averla: non solo ha scommesso sul romance, ma ha trasformato la sua autrice di punta, Miranda Stoller, nella regina delle vendite. Victoria è appena atterrata a New York dal Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma… non con l’aiuto di Knight! Lui non ci sta ad arrivare secondo, detesta il romance, ed è deciso a riprendersi il posto che gli spetta in ogni modo, lecito o meno. Victoria non è una che si ferma al primo ostacolo, è del tutto immune al suo fascino ed è pronta a fargli sudare tutte le sue costose camicie. Tra sabotaggi e schermaglie, però, Knight e Victoria vengono a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere a rischio le loro carriere. E da rivali giurati potrebbero doversi alleare per salvare la casa editrice. Non è impossibile, dovranno solo sopportarsi per un po’… o no?

Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson (Rizzoli)

Per gli amanti dei mystery young adult l’autunno è il periodo perfetto per immergersi all’interno di una nuova saga. Se poi questa saga letteraria diventerà anche un serie tv il tutto diventa ancora migliore. Holly Jackson ha saputo costruire una storia su tre romanzi con misteri indipendenti ma in qualche modo tutti inspiegabilmente coesi. Lo stile di scrittura, grazie anche alle immagini e ai grafici, è super scorrevole e il ritmo incalzante. Little Kilton, aprile 2012: Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola, viene uccisa. O meglio, scompare, e il suo corpo non verrà mai ritrovato. L’assassino è Sal Singh, compagno di scuola e amico della vittima: la polizia e tutti in città ne sono convinti. Il suo suicidio a qualche giorno di distanza ha cancellato tutti i dubbi. Ma Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che ora si prepara a fare domanda per il college, non ne è per niente sicura. Quando sceglie di studiare il caso come tesina di fine anno, comincia a scoprire segreti che qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. E se l’assassino fosse davvero ancora là fuori?

I tre volumi che compongono la serie sono tutti già disponibili in italiano.

Uno di noi sta mentendo di Karen M. McManus (Mondadori)

Il primo romanzo della trilogia mystery di Karen M. McManus è stato adattato, non troppo fedelmente, da Peacock per realizzare la prima stagione della serie tv omonima. Peccato che lo show, che in Italia possiamo trovare su Netflix, non sia stato un enorme successo e la piattaforma streaming ha perciò scelto di cancellare la serie tv. Tranquilli però perchè la saga letteraria è composta da 3 volumi, due due quali sono già disponibili in italiano per Mondadori mentre il terzo è al momento ancora inedito. La storia è intrigante e non banalmente semplice: cinque studenti trascorrono un’interminabile ora di punizione nella stessa aula: Bronwyn, la studentessa modello, Nate, il bello e dannato, Cooper, il campione sportivo, Addy, la reginetta del liceo, e infine Simon, l’emarginato, uno che, per vendicarsi di chi lo ha sempre trattato male, si è inventato una app che ogni settimana rivela dettagli piccanti sulla vita privata degli studenti. Pur conoscendosi da anni, i cinque ragazzi non possono certo definirsi amici eppure qualcosa li unisce. Ognuno di loro, infatti, è profondamente diverso da come appare in pubblico questo perchè ognuno di loro nasconde segreti. Da quell’aula, quel giorno, solo in quattro usciranno vivi. All’improvviso e senza apparente motivo, Simon crolla a terra davanti ai compagni e muore. Non appena si capisce che quella che sembrava una morte dovuta a un improvviso malore in realtà è un omicidio, il mondo dei quattro ragazzi inizia a vacillare. Per poi crollare definitivamente quando la polizia scopre che proprio loro sono i protagonisti di un ultimo post mai pubblicato di Simon. In men che non si dica, Bronwyn, Addy, Cooper e Nate da semplici testimoni diventano i principali indagati dell’omicidio.

Nightbitch di Rachel Yoder (Mondadori)

Il romanzo di Rachel Yoder è passato stranamente inosservato all’interno della community del bookstagram e booktok italiana e non sappiamo dirvi il perchè. Si tratta di un romanzo scandalosamente originale che parla di arte, potere e femminilità sotto le vesti di una fiaba caustica. La laurea in un’università prestigiosa, un certo talento artistico, l’impiego come direttrice di una galleria locale. Poi, due anni fa, è arrivato il bambino. E dopo un disastroso tentativo di tornare al lavoro – il lavoro dei suoi sogni! – affidando il piccolo all’asilo nido, hanno deciso che era meglio se lei rimaneva a casa. E adesso il marito è sempre via per affari, la chiama da lontane stanze d’albergo, e lei si sente sola, esausta.

Fino a che una notte succede qualcosa. Il suo corpo inizia a cambiare, la nuca si ricopre di una peluria sempre più folta. I canini si affilano. Sul fondoschiena le spunta una cosa che, sembra assurdo, pare proprio una coda Sempre più smarrita e in preda a istinti animaleschi, la donna cerca informazioni su quello che le sta accadendo e si imbatte in uno strano libro, Guida illustrata alle donne magiche. Si trova così invischiata in un enigmatico gruppo di mamme che potrebbero non essere esattamente ciò che sembrano.

Gruppo sostegno ragazze sopravvissute di Grady Hendrix (Mondadori)

Se siete in cerca di una nuova dark commedia ecco il romanzo giusto: Gruppo sostegno ragazze sopravvissute di Grady Hendrix. Grady Hendrix rivisita un classico del horror dando voce alle vittime e lo fa con un tono che a molti potrebbe sembrare fuori luogo ma che noi troviamo estremamente brillante. L’ironia associata al dramma è un tratto distintivo di Hendrix e anche in questo nuovo romanzo non si smentisce. “Nei film horror, le ragazze sopravvissute sono quelle ancora vive quando scorrono i titoli di coda. Sono riuscite nella non facile impresa di superare la peggiore notte della loro vita… Ma cosa succede dopo?”

Horrorstör di Grady Hendrix (Mondadori)

Sempre di Grady Hendrix non possiamo non proporvi un testo particolare e insolito: Horrorstor. Si tratta di un horror dal design esclusivo, confezionato sotto forma di un catalogo dell’IKEA completo di illustrazioni di mobili pronti per il montaggio e altri accessori che man a mano che perseguirete con la lettura diventeranno sempre più sinistri. Questo testo vi farà venire i brividi non solo per le grandi abilità di Hendrix di costruire un ottimo thriller psicologico ma anche per l’accuratezza della satira al consumismo. Nel romanzo scoprirete che sta succedendo qualcosa di parecchio strano al superstore di mobili scandinavi Orsk di Cleveland, Ohio. Ogni mattina, al loro arrivo, i dipendenti trovano armadi Kjerring a pezzi, bicchieri Lagnia in frantumi e divani letto Liripip vandalizzati: chiaramente c’è qualcosa che non va. Le vendite sono in calo, le telecamere di sicurezza non rivelano nulla e i gestori del grande magazzino sono nel panico. Per svelare il mistero, cinque giovani dipendenti si offrono volontari per un lungo turno di sorveglianza dal tramonto all’alba e si troveranno alle prese con orrori che sfidano l’immaginazione.

Non vi anticipiamo nulla ma è un testo assolutamente da non perdere.

Anatomy di Dana Schwartz (Mondadori)

Se avete amato Sulle tracce di Jack lo squartatore di Kerri Maniscalco e siete rimasti orfani dopo la conclusione della saga ecco un romanzo che può fare sicuramente per voi. Anatomy di Dana Schwartz è arrivato in Italia durante il peridoto di San Valentino del 2023 ma forse riceverà più popolarità durante quello di Halloween. È un romanzo storico dalle vibes creepy che racconta la storia di Hazel nel momento in cui incontra Jack fuori dalla Società reale degli anatomisti di Edimburgo. Il primo incontro non è particolarmente funesto ma nel momento in cui però le viene proibito di frequentare i corsi del celebre dottor Beecham in quanto donna, capisce che il suo nuovo amico potrebbe tornarle molto utile. Inoltre i due dovranno unire le forze per scoprire gli oscuri segreti nascosti non solo in quelle tombe senza nome, ma nel cuore stesso della buona società di Edimburgo.

It di Stephen King (Sperling & Kupfer)

Non può assolutamente mancare all’interno di un articolo dedicato ai consigli di lettura perfetti per Halloween un romanzo di Stephen King. Quest’anno vi proponiamo It. Complice anche il recente adattamento cinematografico di sucesso, It è tornato grande protagonista delle serate autunnali di molti lettori e telespettatori. La storia del pagliaccio più inquietante di sempre non passerà mai di moda. Siamo certi che non vi servono presentazioni per questo personaggio ma vi ricordiamo solo che a combattere It, il mostro misterioso che prende la forma delle nostre peggiori paure, ci penseranno Bill e il gruppo di amici con i quali ha fondato il Club dei Perdenti, sette ragazzini capaci di immaginare un mondo senza mostri.

Mexican Gothic di Silvia Moreno-Garcia (Mondadori)

Per gli amanti delle vibes sud-americane ecco Mexican Gothic della Garcia, un fantasy horror accattivante e leggermente inquietante. Non è l’ultimo libro arrivato in italia dalla Garcia, dato che l’ultimo romanzo dell’autrice approdato nel paese nostrano è Gli dei di giada e ombra ma è il testo che vi consigliamo per la serata di Halloween. In questa storia conosciamo Noemi Taboada nel momento in cui riceve una lettera angosciata e delirante da sua cugina Catalina, che ha appena sposato un inglese altolocato e che implora il suo aiuto. E così che la protagonista si reca a High Place, una tetra dimora sperduta tra le montagne del Messico ed è qui che Noemi viene lentamente risucchiata in un mondo terrificante e seducente al tempo stesso.